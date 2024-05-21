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Denizli'de trafik yönetmeliğine aykırı park eden araçlara ceza

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Denizli Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, trafik yönetmeliğine ve trafik kanununa aykırı park eden büyük araçlara cezai işlem uyguladı.

Denizli'de trafik yönetmeliğine ve trafik kanununa aykırı park eden büyük araçlara cezai işlem uygulandı.

Denizli Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri kentte trafik yönetmenliği ve trafik kanuna aykırı davranan araçlara cezai işle uyguladı. Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Trafik Kanunu 62. madde ile Trafik Yönetmeliği 124. maddesinde belirtilen 'Yerleşim birimleri içindeki karayolunda, bir trafik işaretiyle izin verilmedikçe ve yükleme, boşaltma, indirme, bindirme, arızalanma gibi zorunlu nedenler dışında kamyon, otobüs ve bunların katarları, lastik tekerlekli traktörler ile her türlü iş makinelerinin park edilmesi yasaktır. Bu yasağa rağmen, yerleşim birimleri içindeki karayollarında park edilmiş bu tür araçlar yetkililerce kaldırılır' hükümleri gereğince belirtilen yerlerde park halinde bulunan ve trafiği tehlikeye düşüren araçlar hakkında gerekli idari cezai işlemler uygulanmıştır. Sürücülerimizin mağduriyet yaşamaması adına yukarıda cinsleri belirtilen araçların mevzuatta belirtilen zorunluluklar harici yerleşim yeri dışına trafiği tehlikeye düşürmeyecek alanlara park etmeleri gerekmektedir" ifadeleri yer aldı. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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