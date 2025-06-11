Denizli'de Trafik Kazasında Acı Kaybın Ardından İki Kişi Hayatını Kaybetti

Denizli'nin Serinhisar ilçesinde seyir halindeki otomobilin, pulluk bağlı traktöre arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetmiş, 2 kişi yaralanmıştı. Kazada yeğenini kaybeden otomobil sürücüsünden 51 gün sonra acı haber geldi.

Denizli-Antalya karayolu Serinhisar ilçe girişinde bulunan Bölge Trafik Denetleme İstasyonu yakınlarında 21 Nisan günü meydana gelen kazada, Turan Kef'in kullandığı 20 GN 042 plakalı otomobil, seyir halinde iken aynı yönde ilerleyen Remzi K. idaresindeki pulluk takılı olan 20 ADS 527 plakalı traktöre arkadan çarptı. Demir pulluğun otomobili hurdaya çevirdiği kazada, sürücüyle birlikte araçta yolcu olarak bulunan 3 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan, otomobilde yolcu konumunda bulunan Hatice Turhan (45), doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Kazada ağır yaralanan sürücü Turan Kef'den ise acı haber geldi. 51 günlük yaşam mücadelesi veren Turan Kef, tüm uğraşlara rağmen kurtarılamadı. Yeğeni Hatice Turhan'ın ardından hayatını kaybeden Turan Kef'in cenazesi bugün öğleden sonra Çameli ilçesi Kalınkoz Mahallesi'nde toprağa verileceği öğrenildi. - DENİZLİ