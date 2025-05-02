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Denizli'de Trafik Kazası Sonrası Kireç Çözücü İçen Yaşlı Adam Hayatını Kaybetti

Denizli'de Trafik Kazası Sonrası Kireç Çözücü İçen Yaşlı Adam Hayatını Kaybetti
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Denizli'nin Kale ilçesinde bir trafik kazası sonucu 100 bin lira ödemeye mahkum edilen 69 yaşındaki M.M, borcunu ödememek için kireç çözücü içerek intihar girişiminde bulundu. Yaklaşık 6 ay süren tedavi sürecinin ardından yaşamını yitirdi.

Denizli'nin Kale ilçesinde karıştığı bir trafik kazası nedeniyle 100 bin lira ödemesine karar verilen yaşlı adam, borcu ödemeyeceğini düşünerek kireç çözücü içti. Yaklaşık 6 aydır tedavi altında tutulan şahıs, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

Olay, geçtiğimiz aylarda Denizli'nin Kale ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre; ilçe merkezinde yaşayan M.M (69), otomobiliyle evinin önünden geri geriye çıkmaya çalışırken bir öğretmene ait olan araca çarparak, maddi hasara neden oldu. M.M, hasarın tamamını karşılamayacağını ancak bir miktarını ödeyemeyeceğini belirtti. Olay yerinde öğrenmen ile tartışan ve fenalaşan M.M, öğretmenin yardımıyla hastaneye kaldırıldı.

Mahkemenin kararı sonucu bunalıma girdi

Aracındaki zararın karşılamasını isteyen öğretmen, olumlu bir sonuç alamayınca M.M'u dava etti. Mahkeme tarafından haksız bulunan M.M'un öğretmene 100 bin TL ödemesine karar verildi. Kararın ardından bunalıma girdiği iddia edilen yaşlı adam, yalnız yaşadığı evinde kireç çözücü içerek yaşamına son vermeye çalıştı.

Hastaneye kaldırılan M.M, ilçe hastanesinde yapılan tedavisinin ardından daha kapsamlı bir hastaneye sevk edildi. Yaklaşık 6 aydır tedavi gördüğü hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan 3 çocuk babası yaşlı adam, Kale İlçe Mezarlığında son yolculuğuna uğurlandı. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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