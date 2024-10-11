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Denizli'de Trafik Kazası: Direksiyon Hakimiyeti Kayboldu

Denizli'de Trafik Kazası: Direksiyon Hakimiyeti Kayboldu
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Denizli'nin Buldan ilçesinde, direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil orta refüje çıkarak durdu. Olayda yaralananlar hospitalize edilirken, can kaybı yaşanmadı. Soruşturma başlatıldı.

Denizli'nin Buldan ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil orta refüje çıkarak durabildi.

Kaza, Denizli-Buldan karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki 35 DG 2876 plakalı otomobil direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çıkarak durabildi. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri yaralıların ilk müdahalesinin ardından ambulans ile hastaneye sevk edildi. Kaza sonucunda can kaybı yaşanmazken, araçta maddi hasar meydana geldi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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