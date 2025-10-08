Haberler

Denizli'de Trafik Kazası: 1 Ölü

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Denizli'nin Serinhisar ilçesinde Antalya karayolu üzerindeki kontrolsüz kavşakta meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Denizli'nin Serinhisar ilçesi Denizli'de Antalya karayolunda kontrolsüz kavşakta iki aracın karıştığı trafik kazası meydana geldi. Kazada bir kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Denizli'nin Serinhisar ilçesi Mehmetçikler mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Denizli Antalya karayolunda kontrolsüz kavşaktan dönmek isteyen Tofaş marka otomobile arkasından gelen başka bir otomobil çarptı. Çapmanın etkisiyle iki araçta kontrolden çıkarak refüje çıktı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrollerde Hasan Hüseyin Çomut'un hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekiplerinin kaza alanında yaptığı incelemelerin ardından Çomut'un cenazesi Denizli Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gökçek'in oğlunu mest eden sözler

Erdoğan'ın parti grubundaki sözleri Gökçek'in oğlunu mest etti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ünlülere uyuşturucu operasyonu! İfadeleri ve kan örnekleri alınıyor

Ünlülere uyuşturucu operasyonu! Hadise ve İrem Derici de gözaltında
800 kişilik köy takımı lig şampiyonluğuna 1 galibiyet uzakta

800 kişilik köy takımı lig şampiyonluğuna 1 galibiyet uzakta
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.