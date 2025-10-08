Denizli'de Trafik Kazası: 1 Ölü

Denizli'nin Serinhisar ilçesi Denizli'de Antalya karayolunda kontrolsüz kavşakta iki aracın karıştığı trafik kazası meydana geldi. Kazada bir kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Denizli'nin Serinhisar ilçesi Mehmetçikler mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Denizli Antalya karayolunda kontrolsüz kavşaktan dönmek isteyen Tofaş marka otomobile arkasından gelen başka bir otomobil çarptı. Çapmanın etkisiyle iki araçta kontrolden çıkarak refüje çıktı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrollerde Hasan Hüseyin Çomut'un hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekiplerinin kaza alanında yaptığı incelemelerin ardından Çomut'un cenazesi Denizli Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ