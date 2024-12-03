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Denizli'de Tırla Kamyonet Çarpıştı: 1 Ölü, 1 Ağır Yaralı

Denizli'de Tırla Kamyonet Çarpıştı: 1 Ölü, 1 Ağır Yaralı
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Denizli'nin Buldan ilçesinde bir tırın kontrolden çıkarak kamyonete çarpması sonucu meydana gelen kazada, kamyonet sürücüsü hayatını kaybederken, eşi ağır yaralandı.

Denizli'nin Buldan ilçesinde karşı geçide geçen tırın metrelerce sürüklediği kamyonetin sürücüsü öldü, eşi ise ağır yaralandı.

Kaza, Denizli'nin Buldan ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Manisa'da Denizli istikametine yük getiren T.G. (58) idaresindeki tır, Manisa - Denizli Karayolu Acısu mevkiine geldiğinde henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıktı. Yolun ortasındaki su tahliye kanalını da aşarak karşı şeride tır, Aydın'dan Uşak'a gitmekte olan Süleyman Korkmaz'ın (49) kullandığı kamyonete çarptı.

Kazada çarpmanın etkisiyle tırın sürüklediği kamyonet, yol kenarındaki şarampole devrilerek durabildi. Çarpışmanın etkisiyle hurdaya dönen kamyonet sürücüsü Süleyman Korkmaz hayatını kaybederken, araçta yolcu olarak bulunan eşi Şirin Korkmaz (47) ise ağır yaralandı. Ağır yaralı kadın olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Denizli'ye sevk edildi.

Kazada hayatını kaybeden sürücü Süleyman Korkmaz'ın cenazesi, otopsi için morga kaldırıldı. Tedavi altına alınan eşinin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Gözaltına alınan tır sürücünün ifadesinin ardından adli makamlara sevk edileceği ifade edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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