Üye Girişi
Haberler
Erdoğan'dan Mısır'da çarpıcı Suriye mesajı
Erdoğan'dan Mısır'da çarpıcı Suriye mesajı
Suriye'de köşeye sıkışan teröristlere nefes alacak yer kalmadı
Suriye'de köşeye sıkışan teröristlere nefes alacak yer kalmadı
Putin'in Esad için koyduğu yasaklar öyle böyle değil
Putin'in Esad için koyduğu yasaklar öyle böyle değil
Putin, İstanbul'da varılan anlaşmalar temelinde ateşkes için görüşmeye hazır olduğunu söyledi
Putin ateşkes için İstanbul'da varılan anlaşmaları işaret etti

Denizli'de Tıra Kilitlenen Dolandırıcı Yakalandı

Denizli'de Tıra Kilitlenen Dolandırıcı Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Denizli'de 13 yıl hapis cezasıyla aranan Serdal Ç., jandarma operasyonuyla yakalandı. Kendini bir tıra kilitleyen Serdal Ç., dolandırıcılık ve hırsızlık suçlarından sabıkalı.

Denizli'de farklı suçlardan 13 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan ve yakalanmamak için kendisini tıra kilitleyen şahıs, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince yakalandı.

Denizli'de dolandırıcılık ve farklı suçlardan 13 yıl 9 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası ile 15 gündür aranan Serdal Ç.'nin (28) Honaz ilçesine geldiği bilgisini alan jandarma ekipleri harekete geçti. Jandarmanın dedektifleri olarak bilinen Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Serdal Ç.'nin saklanması için O.F. isimli şahsın Honaz ilçesi Kocabaş Mahallesi'nde park halindeki tırını ayarladığını tespit etti. Tırı takibe alan jandarma ekipleri, tırın değişik tarihlerde farklı noktalara park edilerek yer değişikliği yaptığını ve Serdal Ç.'nin tır içerisindeki bölmelerde saklanarak yaşamını sürdürdüğünü belirledi. Yapılan takibin ardından JASAT ve Honaz İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri operasyon düzenledi. Jandarma ekiplerini fark eden Serdal Ç. kendisini tıra kilitledi. Jandarma ekiplerinin yoğun uğraşları sonucu Serdal Ç. saklandığı tırdan indirilerek gözaltına alındı.

Serdal Ç.'nin dolandırıcılıktan 7, hırsızlıktan 7, uyuşturucu madde kullanmaktan 2, Askeri Ceza Kanunu'na muhalefetten 1 olmak üzere toplam 17 suç kaydı olduğu öğrenildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Serdal Ç. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Serdal Ç.'ye yardım eden O.F. hakkında ise suçluyu kayırma suçundan adli işlem başlatıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Beşar Esad'a bir darbe de eşi Esma Esad'dan geldi
img

İşte Türk-İş'in zarfından çıkan asgari ücret rakamı
img

Aldığı zeytinyağını kavanoza dolduran kadın şoke oldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Erdoğan'ın Sisi için kullandığı ifade zirveye damga vurdu
Erdoğan'ın Sisi için kullandığı ifade zirveye damga vurdu
Yayınladıkları Suriye bayrağındaki Türkiye detayı dikkat çekici
Yayınladıkları Suriye bayrağındaki "Türkiye" detayı dikkat çekici
Aldığı zeytinyağını kavanoza dolduran kadın isyan etti: Allah sizi kahretsin
Aldığı zeytinyağını kavanoza dolduran kadın şoke oldu
Huzurevine terk edilen yaşlı adamın sözleri sosyal medyayı ikiye böldü
Huzurevine terk edilen adamın sözleri sosyal medyayı ikiye böldü
Beşar Esad'a bir darbe de eşi Esma Esad'dan geldi: Resmen başvuruda bulundu
Beşar Esad'a bir darbe de eşi Esma Esad'dan geldi
Çırılçıplak oturup film izleyerek tarihe geçtiler
Tarihte bir ilk: Çırılçıplak oturup izlediler

Son Dakika Haberleri

TRT 1 canlı maç izle! CERCLE BRUGGE BAŞAKŞEHİR MAÇI CANLI izle! TRT 1 HD şifresiz kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki Tottenham Manchester United CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Tottenham Manchester United maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Inter Udinese CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Inter Udinese maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Cercle Brugge hangi ülkenin takımı? 21 Aralık en uzun gece mi? A Spor CANLI izle! (BUCASPOR GÖZTEPE) 19 Aralık A Spor HD kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki! Konca Kuriş kimdir, Konca Kuriş'i kim, neden öldürdü? Nacional Benfica maçı neden ertelenmişti, maç maç kaç kaçtı? Nacional Benfica CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Nacional Benfica maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Bucaspor Göztepe CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Bucaspor Göztepe maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Yarın okullar tatil mi? 20 Aralık Cuma okul yok mu (VALİLİK KAR TATİLİ)?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.