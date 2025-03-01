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Denizli'de Tefecilik Operasyonu: 1 Şüpheli Gözaltında

Denizli'de Tefecilik Operasyonu: 1 Şüpheli Gözaltında
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Denizli'nin Beyağaç ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda tefecilik yaptığı iddia edilen bir kişi gözaltına alındı. Operasyonda birçok suç unsuru ele geçirildi.

DENİZLİ (İHA) – Denizli'nin Beyağaç ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda tefecilik yaptığı iddia edilen bir şüpheli gözaltında alındı.

Denizli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tefecilik suçu ile mücadele kapsamında Beyağaç ilçesinde başarılı bir operasyona daha imza attı. Kale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda, Beyağaç ilçesinde tefecilik yaptığı belirlenen 1 şüpheli yakalandı.

İcra edilen operasyonda 38 adet boş senet, 3 adet banka dekontu, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet sikke ile 1 adet cep telefonu ele geçirildi. Ele geçirilen suç unsuru malzemeler muhafaza altına alınırken, şüpheli hakkında adli işlemlere başlanıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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