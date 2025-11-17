Haberler

Denizli'de 5 toprak küpün içerisinde insana ait kemik parçaları bulundu

Denizli'de 5 toprak küpün içerisinde insana ait kemik parçaları bulundu
Denizli'nin Acıpayam ilçesinde su borusu döşeme çalışmaları sırasında milattan önce 1500 yılına ait insan kemik parçaları ve 5 tarihi küp bulundu.

  • Denizli'nin Acıpayam ilçesinde su borusu döşeme çalışmaları sırasında toprak küpler içinde insan kemikleri bulundu.
  • Kemiklerin milattan önce 1500 yılına ait olduğu değerlendirildi.
  • Bölgede toplam 5 toprak küp tespit edildi ve geniş çaplı kazı çalışması başlatıldı.

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde, su borusu döşemek için açılan çukurda bulunan toprak tüpten insana ait olduğu belirlenen kemik parçaları çıktı. Kemiklerin milattan önce 1500 yılına ait olduğu değerlendirilirken, 4 küpün daha belirlendiği bölgede kazı çalışması başlatıldı.

BÖLGE GÜVENLİK ÇEMBERİNE ALINDI

Denizli'nin Acıpayam ilçesine bağlı Ucarı Mahallesi'nde tarımsal sulama hattı çalışmalarını sürdüren Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü ekipleri, boru döşemek için kazı yapıldığı sırada yaklaşık 2 metre derinliğinde büyük bir toprak küpü kırdı. Küpün içerisinde bir iskelet olduğunu gören ekiplerin ihbarı üzerine bölge jandarma ekipleri tarafından güvenlik çemberine alındı.

Denizli'de 5 toprak küpün içerisinde insana ait kemik parçaları bulundu

BÖLGEDE GENİŞ ÇAPLI KAZI ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

Küp ve bulunan iskelette inceleme yapan Denizli Müze Müdürlüğü görevlileri, insana ait olduğunu belirledi. Milattan önce 1500 yılına ait olduğunu değerlendiren insan kemiklerinin bulunduğu bölgede kırılan küpün haricinde 4 küpün daha olduğunun tespit edilmesi üzerine bölgede geniş çaplı kazı çalışması başlatıldı. Devam eden kazı ve incelemelerin tamamlanmasın ardından açıklama yapılacağı kaydedildi.

