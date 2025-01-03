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Denizli'de Süt Toplama Aracı Motosiklete Çarptı: Bir Ölü, Bir Ağır Yaralı

Denizli'de Süt Toplama Aracı Motosiklete Çarptı: Bir Ölü, Bir Ağır Yaralı
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Denizli'nin Beyağaç ilçesinde süt toplama aracının çarptığı sepetli motosikletin yolcusunu hayatını kaybetmesi, sürücüsünün ise ağır yaralanmasıyla sonuçlanan kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DENİZLİ (İHA) – Denizli'nin Beyağaç ilçesinde süt toplama aracının çarptığı sepetli motosiklette bulunan kadın hayatını kaybetti, kocası ise ağır yaralandı.

Kaza, saat 13.30 sıralarında Beyağaç ilçesine bağlı Eşenler Mahallesi Dere Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; yetiştiricilerden süt toplamak için her gün aynı güzergahı kullanan Koray Y. yönetimindeki kamyonet, Eskere Orman İşletme Müdürlüğü yakınlarına geldiğinde yan yoldan çıkan Şaban Ali Koku'nun kullandığı sepetli motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle sürücü Şaban Ali Koku ile motosikletin sepetinde yolcu olarak bulunan eşi Safiye Koku yola savruldu.

Kazada ağır yaralanan Safiye Koku hayatını kaybederken, eşi Şaban Ali Koku ise ağır yaralandı. Yaralı sürücü olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi. Yaralının hayat, tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Kazada hayatını kaybeden kadının cenazesi otopsi için morga kaldırılırken, süt toplama aracının sürücüsü Koray Y. ise gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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