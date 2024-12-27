Denizli'de Şüpheli Yangın: Bağ Evinde Yanmış Kadın Cesedi Bulundu

Denizli'nin Tavas ilçesinde yangında harabeye dönen bağ evinin enkazından tamamen yanmış bir kadın cesedi çıkartıldı. Jandarma ekipleri şüpheli yangınla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

Olay, Tavas ilçesine bağlı Altınova Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; kırsal mahallenin merkezine yaklaşık 1 kilometre uzaklıktaki Avşar mevkiinde bulunan İ.A.'ya ait bağ evinde henüz belirlenmeyen bir nedenle yangın çıktı. Bağ evini saran alevleri fark eden mahalle sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbar etti. Yangın ihbarı üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun uğraşları neticesinde alevler kontrol altına alındı.

Tamamen yanmış bir kadın cesedi bulundu

Yanan bağ evinde inceleme yapan jandarma ve itfaiye ekipleri, harabeye dönen tek katlı binanın enkazında bir kadına ait cansız bedene ulaştı. Yapılan incelemeler neticesinde, tamamen yanmış cesedin 55 yaşındaki Ayşe Uçar isimli kadına ait olduğu belirlendi. Yapılan incelemelerin ardından Ayşe Uçar'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Denizli Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığı morguna kaldırıldı.

Bir kadının hayatını kaybettiği şüpheli yangınla ilgili olarak Denizli İl Jandarma Komutanlığı'nın dedektifleri olan Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Tavas İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından çok yönlü bir araştırma başlatıldı. Jandarma ekiplerinin yangınla ilgili çalışmalarının devam ettiği bildirildi. - DENİZLİ