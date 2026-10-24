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Denizli'de scooter'ıyla çukura düşen 20 yaşındaki genç 11 gün sonra hayatını kaybetti

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Denizli'de scooter'ıyla çukura düşen 20 yaşındaki genç 11 gün sonra hayatını kaybetti
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Denizli'nin Pamukkale ilçesinde scooter kullandığı sırada yoldaki çukura düşerek ağır yaralanan 20 yaşındaki Rıdvan Coşkun, 11 gündür tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Genç, Kayhan Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde scooter kullandığı esnada yoldaki çukura düşerek ağır yaralanan 20 yaşındaki Rıdvan Coşkun, kaldırıldığı hastanede 11 gündür sürdürdüğü yaşam mücadelesini kaybetti. Gencin vefatı ailesini ve sevenlerini yasa boğdu.

Kaza, 12 Ekim Pazartesi günü akşam saatlerinde Pamukkale ilçesine bağlı Ali Aygören Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; araç ve yaya geçişine kapalı olduğu belirtilen askeri yola scooter ile giren Rıdvan Coşkun (20), seyir halindeyken yoldaki çukuru fark edemedi. Çukura giren scooterın devrilmesi sonucu savrulan genç adam ağır yaralandı. Kazanın ardından bölgeden tesadüfen geçen motosiklet sürücüleri, yol kenarında yaralı halde yatan Rıdvan Coşkun'u fark ederek durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ağır yaralı genç, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki müdahalelerin ardından yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.

11 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

Hastanenin yoğun bakım ünitesinde 11 gündür yaşam savaşı veren Rıdvan Coşkun'dan bugün acı haber geldi. 20 yaşındaki genç, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Genç yaşta gelen acı haber, Coşkun'un ailesini, yakınlarını ve tüm sevenlerini derin bir üzüntüye boğdu. Hayatını kaybeden Rıdvan Coşkun'un cenazesi, kılınacak cenaze namazının ardından Kayhan Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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