Denizli'de Polis Memuru Kaldığı Apartta Ölü Bulundu

Denizli'de Polis Memuru Kaldığı Apartta Ölü Bulundu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Pamukkale'de yaşayan 41 yaşındaki polis memuru İsmail D., apartında ölü bulundu. Yapılan araştırmalar sonucunda intihar ederek hayatını kaybettiği belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bir polis memuru, yaşadığı apartta ölü bulundu.

Olay, Pamukkale ilçesi Asmalıevler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kendisinden bir süredir haber alınamayan polis memuru İsmail D. (41) kaldığı apartta hareketsiz şekilde bulundu. Komşuların durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bölgeye gelen sağlık ekiplerinin kontrollerinin ardından İsmail D.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı incelemelerinin ardından İsmail D.'nin cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu Başkanlığı morguna kaldırıldı. Yapılan ilk incelemelere göre İsmail D.'nin beylik tabancasıyla kendini vurarak hayatını kaybettiği tespit edilirken, İsmail D.'nin meslektaşları ve yakınları acı haberle yasa boğuldu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Tekirdağ'daki Türkmeneli Göleti'nde su seviyesi yüzde 5'in altına düştü

Nüfus 30 binden 400 bine çıktı, su seviyesi yüzde 5'in altına düştü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yıllardır çözülemeyen sır! Bu kahvehaneye gelen mışıl mışıl uyuyor

Yıllardır çözülemeyen sır! Buraya gelen mışıl mışıl uyuyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.