Denizli'de Otomobil ve Traktör Çarpıştı: 2 Yaralı

Denizli'nin Çivril ilçesinde seyir halindeki bir otomobil ile traktör arasında meydana gelen kazada, traktör ikiye bölünürken, otomobil kullanılamaz hale geldi. Her iki sürücü de yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Denizli'de seyir halindeki otomobil ile traktörün çarpışması sonucunda traktör ikiye bölünürken otomobil ise kullanılamaz hale geldi. Kaza sonucunda 2 sürücü de yaralandı.

Kaza, Çivril ilçesi Yassıhöyük Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Denizli-Uşak karayolunda seyir halinde olan Burhan Demir idaresindeki 20 AIJ 869 plakalı otomobil, Denizli-Çivril istikametinde seyir halinde olan Alpaslan Ten idaresindeki traktöre çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil refüje çıkarak durabilirken traktör ise ikiye bölündü. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bölgeye gelen sağlık ekipleri, traktör sürücüsü Alpslan Ten ve araç sürücüsü Burhan Demir'i ilk müdahalelerin ardından ambulans ile Çivril Devlet Hastanesine sevk etti. Hastaneye kaldırılan 2 şahsın durumu iyi olduğu öğrenildi.

Kaza sonrası Denizli-Uşak Karayolu jandarma ve polis ekipleri tarafından bir süre kontrollü olarak tek şeritten ilerledi. Kazaya karışan 2 aracın olay yerinden kaldırılmasının ardından kontrollü bir şekilde yol eski haline geri döndü. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
