Sarayköy'deki otobüs faciasında ölü sayısı 9'a yükseldi

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde yolcu otobüsünün bariyerlere çarparak alev alması sonucu 1'i bebek 8 kişinin öldüğü feci olayda hayatını kaybedenlerin sayısı 9'a çıktı. Olayda eşi Hayriye Arıkan'ı kaybeden Alanya Türktaş Mahallesi eski muhtarı Mehmet Arıkan, tedavi gördüğü Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 25 gündür verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.

Kaza, 31 Mayıs tarihinde Denizli'nin Sarayköy ilçesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre İzmir'den Alanya'ya sefer yapan yolcu otobüsü, Tırkaz Mahallesi yakınlarına geldiği sırada henüz belirlenemeyen nedenle kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle otobüste yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler aracı sararken olay yerine çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine sağlık, polis, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Üzücü olayda 1'i bebek, 8 kişi hayatının kaybederken 33 kişi de yaralanmış, yaralılar çevredeki hastanelere kaldırılmıştı.

25 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

Kazada hayatını kaybedenlerden Hayriye Arıkan'ın ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan eşi Mehmet Arıkan'ın tedavisi sürüyordu. Alanya Türktaş Mahallesi'nde geçmişte muhtarlık yaptığı öğrenilen Mehmet Arıkan'dan da 25 gün sonra acı haber geldi. Arıkan'ın cenazesi bugün Alanya Hacı Baba mezarlığına defin edildiği öğrenildi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı