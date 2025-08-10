Denizli'de Orman Yangınına Hızlı Müdahale

Güncelleme:
Denizli'nin Honaz ilçesinde çıkan orman yangınına karadan ve havadan müdahale ediliyor. Yangının kontrol altına alınabilmesi için Denizli Orman Bölge Müdürlüğü ve yerel vatandaşlar seferber oldu.

Denizli'nin Honaz ilçesinde çıkan orman yangına karadan ve havadan müdahale ediliyor.

Edinilen bilgiye göre; bugün saat 13.30 sıralarında Honaz ilçesine bağlı Karaçay Mahallesi Kuşoğlu mevkiindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Bölgede etkili olan rüzgarında etkisiyle geniş bir alana yayılan yangının kontrol altına alınabilmesi için Denizli Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından karadan ve havadan müdahale edilmeye başlandı. Yangını söndürme çalışmalarına bölgede yaşayan vatandaşlar da destek veriyor. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
