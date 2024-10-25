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Denizli'de Orman Yangınına Hava ve Karadan Müdahale

Denizli'de Orman Yangınına Hava ve Karadan Müdahale
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Denizli'nin Merkezefendi ve Babadağ ilçeleri sınırlarında yer alan Karcı Dağı'nda başlayan orman yangınına, karadan ve havadan yapılan müdahalelerle müdahale ediliyor. Havanın kararmasıyla birlikte gece boyu süren müdahaleler, sabah saatlerinde yeniden havadan destekleniyor.

Denizli'de dün öğleden sonra sarp arazideki ormanlık alanda başlayan yangınına kara müdahalesinin yanı sıra havadan 6 helikopterle müdahale ediliyor. Yangını söndürme çalışmalarına Chinook ve Skorsky helikopterler de destek veriyor.

Denizli'de Merkezefendi ilçesi ve Babadağ ilçesi sınırlarında kalan Karcı Dağının zirve kısmındaki ormanlık alanda dün 14.20 sularında orman yangını çıktı. İhbar üzerine harekete geçen Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri zorlu arazi yapısına sahip sarp bölgedeki yangına ulaşarak ilk müdahalede bulundu. Yangının çıktığı bölgeye ulaşımın zor olması ve karadan müdahalenin yetersiz kalması üzerine havadan da müdahale edildi. Gün boyu süren yangın söndürme helikopterleri ve uçaklarla müdahaleler havanın kararmasının ardından sonlanarak, yalnızca karadan müdahale edilmeye başlandı.

Ulaşımın zor ve sarp bölgede devam eden yangında, gece boyu ekiplerin cansiperane mücadelesine rağmen alevler kontrol altına alınmadı. Havanın aydınlanmasıyla yangın söndürme helikopterleri tekrar göreve başladı. Yangına havadan İzmir Kara Kuvvetleri Komutanlığından 2 adet, 2 adet Chinook ile Isparta'dan görevlendirilen 2 adet Skorsky olmak üzere toplam 6 adet helikopter, 11 ilk müdahale aracı, 8 arazöz ve su ikmal aracı ile 48 personelle müdahale edildiği bildirildi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Orman Yangını Merkezefendi Doğal Afet Babadağ denizli 3-sayfa Çevre Yaşam

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