Denizli'de Orman Yangını Yeniden Büyüdü, Mahalleler Tahliye Edildi

Denizli'nin Buldan ilçesi Çatak Mahallesi'nde 4 gün önce ormanlık alanda çıkan ve Aydın'a sıçrayan yangının öğleden sonra yeniden büyümesi ile Buldan'a bağlı Bölmekaya Mahallesi ve Bostanyeri Mahallesi'ndeki evler ve tarlalar yanmaya başladı. Mahallelerde yaşayan vatandaşlar ve hayvanlar tahliye edilirken, dumandan etkilenen vatandaşlar ise sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Denizli'nin Buldan ilçesinde 27 Ağustos Çarşamba günü başlayan yangınla mücadeleye devam ediliyor. Buldan ilçesinin Çatak Mahallesi'nde başlayan yangın, Denizli il sınırlarını aşarak Aydın iline sıçramıştı. Denizli-Aydın il sınırında 4 gündür devam eden yangın, dün gece büyük ölçüde kontrol altına alınmıştı. Bugün öğleden sonra şiddetli rüzgarın etkisiyle yeniden büyüyen yangın, dün akşam kurtarılan Buldan'a bağlı Bölmekaya ve Bostanyeri mahallelerindeki evlere sıçradı. Bölmekaya ve Bostanyeri mahallelerinde yangının tehdit ettiği evler, polis, jandarma, komando ve askerler tarafından tahliye edildi. Rüzgarın etkisiyle hızla ilerleyerek bir anda köyü saran alevleri söndürmek için çok sayıda helikopter, arazöz, polis Çevik Kuvvet TOMA'ları, ilk müdahale araçları ve personel görevlendirildi. Hızlıca müdahale edilen köy yangınında çok sayıda dumandan etkilenen vatandaş olduğu öğrenildi. Dumandan etkilenen vatandaşlar, ambulanslarla çevre hastanelere sevk edildi.

Yangın bölgesi ve mahallelere yangının ulaşma anları ise dron ile havadan görüntülendi. Görüntülerde yangının büyüyerek mahallelerdeki evlere ulaşması ve ekipler tarafından tahliye anları görüntülendi. Ayrıca tahliye edilen mahallelerde alevlere müdahale anları görüntülendi. - DENİZLİ