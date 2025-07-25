Denizli'de Orman Yangını Kontrol Altına Alınmaya Çalışılıyor

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde ormanlık alanda başlayan yangının kontrol altına alınabilmesi için bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre; saat 14.00 sıralarında Denizli'nin Acıpayam ilçesine bağlı Sandalcık Mahallesi'ndeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı. Dumanların fark edilmesi üzerine bölgeye çok sayıda orman ve itfaiye ekibi sevk edildi. Denizli ile Muğla illeri sınırında kalan ormanlık alanda devam eden yangının kontrol altına alınabilmesi için çalışmaların devam ettiği bildirildi. - DENİZLİ