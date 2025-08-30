Denizli'de Orman Yangını Aydın'a Sıçradı

Denizli'de Orman Yangını Aydın'a Sıçradı
Denizli'nin Buldan ilçesinde başlayan orman yangını, dün akşam Aydın'ın Buharkent ilçesine ulaştı. Yangına müdahale çalışmaları devam ediyor.

Denizli'nin Buldan ilçesinde ormanlık alanda başlayan yangın dün akşam Aydın'ın bazı mahallerine kadar ulaştı. Havadan ve karadan ekiplerin müdahalelerde bulunduğu yangın devam ediyor.

Denizli'nin Buldan ilçesi Çatak Mahallesi'nde ormanlık alanda başlayan yangın 3 gündür aralıklarla yanmaya devam ediyor. Dün akşam yangının Aydın'ın Buharkent ilçesi Kızıldere Mahallesi'ne ulaştı. Sarp arazide olan ormanlık alan yangını söndürmek için çalışmalarda bulunan ekipleri zorlaştırdığı öğrenilirken havadan ve karadan ekipler müdahalelerde bulunuyor. Aydın'ın Bostanyeri ile Arıklar Mahallerine tehlike oluşturmaması için Buldan Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye ekipleri ve gönüllü vatandaşlar bölgede teyakkuzda bulunduğu öğrenildi.

Yangına havadan ve karadan müdahalelerin aralıksız devam ettiği öğrenildi. - DENİZLİ

