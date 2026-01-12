Haberler

Denizli'de 31 üyesi tutuklanan suç örgütüne 2. dalga operasyon: Gözaltına alınan 17 kişiden 12'si tutuklandı

Denizli'de düzenlenen ikinci dalga operasyonda, daha önce tutuklanan 31 üye sonrası 17 şüpheliden 12'si tutuklandı. Suç örgütüne yönelik operasyonlar sonucunda tutuklananların sayısı 43'e ulaştı.

Denizli'de geçtiğimiz şubat ayında 31 üyesi tutuklanan suç örgütüne yönelik düzenlenen ikinci dalga operasyonda gözaltına alınan 17 şüpheliden 12'si daha tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Denizli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, il genelinde bulunan organize suç örgütüne yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında 'suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurmak, yönetmek ve örgüte üye olmak ile örgüt faaliyetleri çerçevesinde kasten adam öldürme, kasten yaralama, nitelikli dolandırıcılık, yasa dışı silah ticareti yapma ve mala zarar verme' suçlarına karışan suç örgütüne yönelik olarak 04 Şubat 2025 tarihinde gerçekleştirilen operasyonda 31 şüpheli tutuklandı.

Organize suç örgütünün tamamen çökertilmesi amacıyla KOM ekipleri tarafından devam ettirilen çalışmalarda, organize suç örgütü ile bağlantılı oldukları tespit edilen 17 şüphelinin yakalanması için ikinci dalga operasyon düzenlendi. Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen eş zamanlı operasyonlarda 'örgüte üye olmak ile örgüt faaliyetleri çerçevesinde nitelikli dolandırıcılık ve yasa dışı silah ticareti yapma' suçlarından haklarında arama kararı çıkartılan 17 şüpheli yakalandı.

Emniyetteki sorgularının ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 5'i hakkında adli kontrol kararı verilirken, 12 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. İkinci dalga operasyonla birlikte organize suç örgütüne yönelik operasyonlarda tutuklanan örgüt üyesinin sayısı 43'e yükseldi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
