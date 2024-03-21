Denizli'de Muhtar Adayının Aracıyla Elektrikli Bisiklete Çarpma Sonucu Bir Çocuk Hayatını Kaybetti

Denizli'de muhtar adayının aracıyla elektrikli bisikletin çarpışması sonucu bir çocuk hayatını kaybetti, anne ise yaralandı.

Kaza, Sarayköy ilçesi Sığma Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Caber Mahallesinden muhtar adayı H.G, 20 AJA 127 plakalı hafif ticari aracıyla seyir halindeyken, Zekiye Yığın yönetimindeki elektrikli bisikletle çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle elektrikli bisiklette bulunan Zekiye Yığın ve 8 yaşındaki evladı Ali Çınar Yığın yola savruldu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalede bulunulan anne ve ağır yaralı oğlu ambulansla hastaneye kaldırıldı. Denizli'den İzmir Şehir Hastanesine sevk edilen Ali Çınar Yığın'dan 2 gün sonra acı haber geldi. Ali Çınar Yığın'ın doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Öte yandan, olay yerinde yapılan kontroller sırasında muhtar adayı H.G'nin alkollü olduğu belirlendi. Gözaltına alınan H.G, tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi. - DENİZLİ