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Denizli'de Motosiklet Kazası: İki Sürücü Yaralandı

Denizli'de Motosiklet Kazası: İki Sürücü Yaralandı
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Pamukkale ilçesinde arızası nedeniyle tamirhaneye girmek isteyen bir motosiklete, arkasından gelen başka bir motosiklet çarptı. Kazada iki sürücü yaralandı ve olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde arızası nedeniyle tamirhaneye girmek için manevra yapan motosiklete, aynı yönden gelen bir başka motosiklet çarptı. Sürücülerin yaralandığı kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Pamukkale ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Necip Ali Caddesi üzeri seyir halinde olan A.S. (22) idaresindeki 20 APG 572 plakalı motosiklet, arızası nedeniyle yolun solunda bulunan tamirhaneye geçmek istedi. Tamirhanenin önüne park etmek için manevraya başlayan motosiklete, aynı yönden gelen R.K. idaresindeki 20 AAE 720 plakalı motosiklet çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikletler ve sürücüleri metrelerce savruldu. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri, iki yaralı sürücüyü olay yerinde ilk müdahalelerin ardından ambulans ile en yakın hastaneye sevk etti.

Kaza anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde genç motosikletli sürücüsü karşı tarafa geçmek isterken arkadan gelen seyir halindeki motosikletlinin çarpma anı yer aldı. Çarpmanın etkisiyle iki motosiklet sürücüsü savrulduğu görüldü. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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