Motosiklet kazasında yaralanan hayata tutunamadı

Denizli'de motosikletiyle seyir halindeyken kaza yapan 17 yaşındaki genç, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi.

Kaza, Denizli'nin Pamukkale ilçesi Lise Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, motosikletiyle cadde üzerinde seyir halinde olan Eymen Çağlar Kutlu (17), henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan motosikletin kaza yapması sonucu yola savrulan genç sürücü ağır yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Kutlu, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Hastanede doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayan 17 yaşındaki Eymen Çağlar Kutlu'nun hayatını kaybettiği öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı