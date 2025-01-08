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Denizli'de Motosiklet-Kamyonet Kazası: Çift Hayatını Kaybetti

Denizli'de Motosiklet-Kamyonet Kazası: Çift Hayatını Kaybetti
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Denizli'nin Beyağaç ilçesinde süt toplama kamyonetiyle çarpışan sepetli motosikletin sürücüsü ve eşi hayatını kaybetti. Kazanın ardından kamyonet sürücüsü tutuklandı.

Denizli'nin Beyağaç ilçesinde süt toplama kamyonetiyle çarpışan sepetli motosikletteki çiftin hayatını kaybettiği kazanın görüntüleri ortaya çıktı. Kontrolsüz geçiş nedeniyle meydana gelen kazaya karışan kamyonet sürücüsü tutuklandı.

Kaza, geçtiğimiz günlerde Eşenler Mahallesi Dere Sokak'taki Eskere Orman İşletme Müdürlüğü yakınlarında meydana geldi. Besicilerden süt toplamak için her gün aynı güzergahı kullanan Koray Y. yönetimindeki 20 AED 269 plakalı kamyonet, tali yoldan anayola çıkan 65 yaşındaki Şaban Ali Koku'nun kullandığı 20 K 7548 plakalı sepetli motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Şaban Ali Koku ile sepetinde yolcu olarak bulunan 62 yaşındaki eşi Safiye Koku yola savruldu. Safiye Koku olay yerinde hayatını kaybederken, eşi Şaban Ali Koku ise ağır yaralandı.

Yaralı olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Beyağaç Toplum Sağlığı Merkezine sevk edildi. Tedavi altına alınan Şaban Ali Koku da doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Kazada hayatını kaybeden çiftin cenazeleri, Eşenler Mahalle Mezarlığı'nda son yolculuklarına uğurlandı. Kazanın ardından jandarma ekiplerince gözaltına alınan kamyonet sürücüsü Koray Y., işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yaralıların başından ayrılmadı

Çiftin hayatını kaybettiği kaza, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, araçların çarpışması sonucu çiftin yola savrulması, kamyonet sürücüsünün yaralıların durumunu kontrol edip başlarından hiç ayrılmadığı anlar yer aldı. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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