Üye Girişi
Haberler
Öğretmen atamalarında KPSS şartı kalkıyor
Öğretmen adayları için tarihi karar! 2025'ten itibaren kalkıyor
Narin Güran davasında sanıklar, baba Arif Güran'a 48 bin lira ödeyecek
4 sanık, Narin Güran'ın babasına 48 bin lira ödeyecek
Erdoğan'ın 'Malum çevreleri çıldırtacak' dediği KIZILELMA bir ülkenin radarında
Erdoğan "Malum çevreleri çıldırtacak" demişti! Bir ülke daha kapıda
İşte en düşük memur ve emekli maaşı için en güçlü senaryo
İşte en düşük memur ve emekli maaşı için en güçlü senaryo

Denizli'de Motosiklet Hırsızı Kısa Sürede Yakalandı

Denizli'de Motosiklet Hırsızı Kısa Sürede Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde bir gece içinde iki motosikleti çalan şüpheli, polis ekiplerinin güvenlik kameraları sayesinde hızlıca tespit edildi ve tutuklandı.

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde bir gece 2 ayrı motosikleti çalan şüpheli, polisin güvenlik kameralarındaki dikkatli çalışması sonucu kısa sürede yakalandı.

Edinilen bilgiye göre; 19 Aralık 2024 günü Sarayköy ilçesinde bir ikametin önünden ve Sarayköy Otogarı içerinde meydana gelen iki ayrı motosiklet hırsızlığı olayının ihbar edilmesi üzerine Sarayköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince detaylı bir çalışma başlatıldı. Yapılan araştırmalar neticesinde, bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını titiz bir şekilde inceleyen polis ekipleri, hırsızlık olaylarını gerçekleştiren şüphelinin kimliğini tespit etti.

Adresine düzenlenen operasyonla gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki sorgusunun ardından Sarayköy Adliyesine sevk edildi. Savcılık ifadesinin ardından mahkemeye çıkartılan şüpheli, tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Aleyna Tilki'nin cinsellik sorusuna Teoman'dan olay yanıt
img

Spor yapmak için stadyuma giden savcı görünce hemen telefona sarıldı
img

Sevgilisini kucağına aldı, herkes beğeni yağdırdı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
'Bana bir Audi'yi çok gördüler' diyen Ali Erbaş, şimdi de ödediği kirayla gündemde
Kirasına yüzde 44 zam yapıldı! İşte Erbaş'ın ödeyeceği yeni meblağ
Spor yapmaya giden savcı fark etti, kaz dövüşü yapanlara ceza yağdı
Spor yapmak için stadyuma giden savcı görünce hemen telefona sarıldı
İsrail, Suriye'nin başkenti Şam'ı vurdu! 11 kişi hayatını kaybetti
8 Aralık'tan sonra en kanlı saldırı! Başkente bomba yağdırdılar
Ülkelerine dönmek isteyen Suriyeliler, araçlarını uygun fiyata satıyor
Suriyelilerin ucuza sattığını duyan akın etti
Banka promosyonu yeni asgari ücreti bile solladı
Banka promosyonu yeni asgari ücreti bile solladı
CHP'den olay iddia: Köfteci Yusuf, Et ve Süt Kurumu'ndan uygun fiyatla 40 ton et alımı yaptı
CHP'den Köfteci Yusuf'la ilgili gündem yaratacak iddia

Son Dakika Haberleri

31 Aralık borsalar açık mı? Borsa İstanbul yılbaşı öncesi açık mı? 2025'te öğretmen ataması olacak mı? AGS ile öğretmen ataması nasıl olacak? Öğretmenler için KPSS kalktı mı? 2025'te öğretmen ataması var mı? ÖĞRETMEN HABERLERİ! Akademi Giriş Sınavı (AGS) nedir? Akademi Giriş Sınavı ne zaman yapılacak? ÖĞRETMEN (KPSS) HABERLERİ! 2025'te KPSS olmayacak mı? AGS nedir? AGS puanı nasıl hesaplanacak? Armada Gıda kaç lot verdi? Armada Gıda halka arz sonuçları açıklandı mı, borsada ne zaman işlem görecek? MASTERCHEF 3. CEKETİ KAZANAN | MasterChef üçüncü ceketi kim aldı? MasterChef Eda ceketi aldı mı? KIZILCIK ŞERBETİ 83. BÖLÜM FRAGMAN! Kızılcık Şerbeti 83. bölüm fragmanı izle! 1 Ocak resmi tatil mi? CANLI ALTIN FİYATLARI 30 ARALIK | Güncel çeyrek altın fiyatları ne kadar? Ne kadar emekli maaşı alırım? EMEKLİ MAAŞ ZAMMI HESAPLAMA 2025! SSK, BAĞ-KUR ek ödeme tablosu
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.