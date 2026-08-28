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Denizli'de Makas Atan Sürücüye 90 Bin TL Ceza

Denizli'de Makas Atan Sürücüye 90 Bin TL Ceza
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Denizli'nin Pamukkale ilçesinde trafikte art arda şerit değiştirerek makas atan sürücü, bir aracın kamerasına yansıdı. Görüntüler üzerine harekete geçen Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, sürücüyü tespit ederek 90 bin TL idari para cezası uyguladı. Ayrıca sürücünün ehliyetine 60 gün el konulurken, aracı da 60 gün trafikten men edildi.

Denizli'de trafikte art arda şerit değiştirerek makas atan sürücüye 90 bin TL idari para cezası uygulanırken, ehliyetine 60 gün el konuldu, aracı da 60 gün trafikten men edildi.

Olay, Pamukkale ilçesi Acıpayam Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; trafikte art arda şerit değiştirerek "makas atan" bir araca ait görüntülerin paylaşılması üzerine Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde sürücünün, Acıpayam Bulvarı üzerinde bir araç kamerasına yansırken, görüntülerde art arda birden fazla şerit değiştirerek trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü tespit edildi.

Sürücüye, trafikte art arda şerit değiştirmek (makas atmak) ihlalinden 90 bin TL trafik idari para cezası uygulandı. Sürücü belgesine 60 gün süreyle el konulurken, araç ise 60 gün süreyle trafikten men edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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