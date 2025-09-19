Denizli'de Makas Atan Sürücüye 10 Bin 260 TL Ceza

Denizli'de makas atarak trafik güvenliğini tehlikeye sokan sürücü EDS kameraları ile tespit edildi. Trafik magandasına 10 bin 260 TL idari para cezası uygulandı.

Denizli'de hafif ticari aracın makas atarak tehlikeli sürüşünün sosyal medyada paylaşılması üzerine tepkilerine neden oldu. Sosyal medya paylaşımını ihbar kabul eden Denizli Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Elektronik Denetleme Sistemi (EDS) Merkezi yapılan kamera incelemelerinde hafif ticari aracın Acıpayam Bulvarı üzerinde trafik güvenliğini tehlikeye düşürecek şekilde ardı ardına şerit değiştirerek makas attığı tespit edildi.

Trafik ekipleri hem kendi hem de vatandaşların canını ve malını hiçe sayan trafik magandasına ardı ardına şerit değiştirerek makas atmasından dolayı 9 bin 267 TL, trafik güvenliğini tehlikeye düşürmesinden dolayı ise 993 TL olmak üzere toplamda 10 bin 260 TL idari para cezası uyguladı. - DENİZLİ