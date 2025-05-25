Denizli'de Kulakları Kesilmiş Yaşlı Adamın Ölümü Sır Perdesini Koruyor

Denizli'de Kulakları Kesilmiş Yaşlı Adamın Ölümü Sır Perdesini Koruyor
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Denizli'nin Baklan ilçesinde evinin önünde kulakları kesilmiş halde ölü olarak bulunan 60 yaşındaki Halit Tire'nin ön otopsi raporuna göre, vücudunda darp ve silah izine rastlanmadı. Ölüm nedeni araştırılıyor ve jandarma geniş çaplı bir soruşturma başlattı.

Denizli'nin Baklan ilçesinde evinin önünde kulakları kesilmiş halde ölü olarak bulunan yaşlı adamın ön otopsi raporuna göre vücudunda darp ve silah izine rastlanmadı. Yaşlı adamın ölüm nedeni araştırılıyor.

Olay, Baklan ilçesine bağlı Doğal Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kırsal mahallede ikamet eden Halit Tire (60), sabah saat 09.00 sıralarında komşuları tarafından evinin önünde hareketsiz halde yatarken bulundu. Çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemelerde Halit Tire'nin gece saatlerinde öldürüldüğü, kulakları kesildikten sonra cansız bedeninin evinin önüne bırakıldığı tespit edildi. Tire'nin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Çal Devlet Hastanesine, daha sonra ise Denizli Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yapılan ilk incelemelere göre vücudunda darp ve silah izine rastlanmayan Halit Tire'nin ölüm nedeni araştırılıyor.

Jandarma ekipleri, olayın faili ya da faillerinin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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