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Denizli'de Köprülü Kavşakta Trafik Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı

Denizli'de Köprülü Kavşakta Trafik Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı
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Denizli'de bir köprülü kavşakta meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirirken, 2 kişi ağır yaralandı. Çarpışmanın etkisiyle köprüden düşen otomobildeki yolcu olay yerinde hayatını kaybetti.

Denizli'de köprülü kavşakta çarpışan otomobillerden biri köprüden aşağıya düştü. Metrelerce yükseklikten aşağıya ters düşen otomobilde 1 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı.

Kaza, Merkezefendi ilçesi Sümer Mahallesi Ankara Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Neriman Güngör 09 ADZ 918 plakalı otomobiliyle seyir halindeyken fasılalı yanan ışıklardan geçtiği esnada kavşağa girmek isteyen A.İ.M. yönetimindeki 20 FC 679 otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Güngör idaresindeki otomobil savrularak demir bariyerleri aştı. Otomobil köprülü kavşak üzerinden 5 metre yükseklikten aşağıya ters düştü. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Otomobil sürücüsü Neriman Güngör ve yolcu konumundaki Fahri Dayan olay yerindeki ilk müdahalelerin ardından ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Köprüden düşen yine yolcu konumundaki Recep Boyacı'nın (18) ise olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Sürücü A.İ.M.'nin, polis ekipleri tarafından polis merkezine götürüldüğü öğrenildi. Kaza nedeniyle alt geçit bir süre trafiğe kapatıldı. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından genç adamın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere adli tıp morguna kaldırıldı. Hurdaya dönen otomobilin kaldırılmasının ardından Ankara Bulvarı'nda trafik tekrar açıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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