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Denizli'de Kendinden Habersiz Kürtaj Yaptırdığı İddiasıyla Eşini Öldüren Ahmet Emre Irmak'a Karar

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Denizli'de kendinden habersiz kürtaj yaptırdığı iddiasıyla eşini öldüren Ahmet Emre Irmak'a mahkeme tarafından verilen ceza belli oldu. İndirim uygulanmayan kararda, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ve ayrıca 3 yıl 9 ay hapis cezası verildi.

Denizli'de kendinden habersiz kürtaj yaptırdığı iddiasıyla 18 yaşındaki eşi Elif Irmak'ı öldüren, babası Hikmet Irmak'ı yaralayan Ahmet Emre Irmak davasında karar belli oldu. İndirim uygulamayan mahkeme heyeti, eşini öldürdüğü suçtan ağırlaştırılmış müebbet, babasına karşı işlediği suçtan ayrıca 3 yıl 9 ay hapis cezası verdi.

Olay, geçen yıl 30 Kasım'da Pamukkale ilçesi Pınarkent Mahallesi 134 Sokak'ta meydana geldi. Tekstil işçisi Ahmet Emre Irmak (25) ile eşi Elif Irmak arasında tartışma çıktı. Elif Irmak'ın kendisinden habersiz kürtajla bebek aldırdığını ileri süren Ahmet Emre Irmak, araya giren babası Hikmet Irmak'ı (52) bacağından bıçaklayarak Irmak'ı kayınbabasının evine götürmek için dışarı çıkardı. Bir süre sokak ortasında eşi Elif Irmak'ı sürükleyen Ahmet Emre Irmak, daha sonra sokak ortasında eşini vücudunun farklı noktalarından 4 bıçak darbesiyle yaraladı. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri Elif Irmak'ın hayatını kaybettiğini belirlerken, Hikmet Irmak'ı ise yaralı olarak hastaneye kaldırdı. Jandarma ekipleri suç aletiyle evine geri dönen Ahmet Emre Irmak'ı gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yürütülen soruşturmanın ardından Ahmet Emre Irmak hakkında iddianame hazırlandı. Yapılan otopside Elif Irmak'ın hamile olmadığı ve yakın zamanda kürtaj yaptırmadığının anlaşıldığı iddianamede yer aldı. Ayrıca Ahmet Emre Irmak'ın eşinin kendisinden habersiz kürtaj yaptırdığı yönündeki savunmasına itibar edilmemesi gerektiği vurgulandı. Sanık hakkında haksız tahrik hükümlerinin uygulanmaması gerektiği de belirtilen iddianamede, Irmak'a, 'kadına karşı kasten öldürme', 'üst soya karşı silahla kemik kırığına neden olacak şekilde kasten yaralama' ve 'eşi kasten öldürme' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

"Benim çocuğuma iyi bakacağına dair söz vermişti"

Denizli 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına sanık Ahmet Emre Irmak, öldürülen Elif Irmak'ın annesi İpek Çimen ve babası Adem Çimen ile taraf avukatları katıldı. Duruşmada söz verilen anne İpek Çimen, "Çocuğuma, hamile diyerek yalan söyledi. Bunda hiç vicdan yok mu? Neden bana getirmedi? Benim çocuğuma iyi bakacağına dair söz vermişti. En ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum" diye konuştu. Duruşmada son sözleri sorulan sanık Ahmet Emre Irmak ise, "Eşimin ailesinden çok özür diliyorum. Çok pişmanım. Bugüne kadar eşimle hiç tartışmamız olmamıştı. Yüce mahkemenin kararına saygı duyuyorum" dedi.

Mahkeme heyeti, sanık Ahmet Emre Irmak'ın mahkemedeki tavırlarında pişmanlık görülmediği kanaatine vararak, sanığa 'eşe karşı kasten öldürme' suçundan takdiri ve tahrik indirimleri uygulamaksızın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Heyet, ayrıca bıçakla yaraladığı babasına karşı işlediği 'üst soya karşı kemik kırığına sebep olacak şekilde yaralama' suçundan da sanığa 3 yıl 9 ay hapis cezası verdi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Ahmet Emre Denizli 3. Sayfa Güncel Haberler

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