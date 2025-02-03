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Denizli'de Kayıtsız Pansiyonların Mühürlenmesi Başladı

Denizli'de Kayıtsız Pansiyonların Mühürlenmesi Başladı
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Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, turizm işletme belgeleri olmayan 78 pansiyon mühürlendi. Zabıta ekipleri, jandarma komandoların eşliğinde işletmelere girerek mühürleme işlemlerini gerçekleştirdi. Mühürleme sırasında işletme sahipleriyle arbede yaşandı, ancak süreç sorunsuz devam etti.

Denizli'de turizm işletme belgeleri olmayan pansiyonların mühürleme işlemleri jandarma komandoların eşliğinde işletmelere giren zabıta ekipleri tarafından gerçekleştirilmeye başladı. Olaylı başlayan mühürleme işlemleri sorunsuz sürüyor.

Denizli'nin Pamukkale ilçesi Karahayıt Mahallesi'nde bulunan pansiyonlar hakkında turizm işletme belgeleri olmadığı gerekçesiyle mühürleme kararı alınmıştı. Sabah saatlerinde mahalleye gelen zabıta ekipleri belgesi bulunmayan ve geçici ruhsatlarının geçersiz olması sebebiyle turizm işletme belgesi alamayan 78 işletmeyi mühürlemek için çalışmalara başlamıştı. Zabıta ekiplerinin girdikleri ilk adreste mahalledeki işletme sahipleri ile aralarında arbede yaşandı. Öfkeli işletmecileri jandarma ekipleri güçlükle sakinleştirdi. Yapılan görüşmelerin neticesinde kesin mühürleneceği belirtilen işletme sahiplerinin kolaylık sağlaması istendi.

Olumlu görüşmeler neticesinde zabıta ekipleri muhtemel olaylara karşı jandarma komandoların eşliğinde işletmelere tek tek giderek mühürlenme işlemini gerçekleştirmeye başladı. Olaylı başlayan mühürleme işlemleri sorunsuz sürerken, jandarma ekiplerinin TOMA ile de geniş güvenlik tedbirleri aldığı görüldü. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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