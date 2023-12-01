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Denizli'de Kayıp Genç Kale Surlarının Dibinde Ölü Bulundu

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Denizli'nin Honaz ilçesinde kendisinden 2 gündür haber alınamayan 25 yaşındaki kayıp genç, kale surlarının dibinde ölü olarak bulundu. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Denizli'nin Honaz ilçesinde kendisinden 2 gündür haber alınamayan 25 yaşındaki kayıp genç, kale surlarının dibinde ölü olarak bulundu.

Olay, Honaz ilçesine bağlı Yeni Mahale'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; ailesiyle birlikte Denizli'nin Honaz ilçesinde yaşayan Gökhan Kelle'den (25) 2 gündür haber haber alamayan yakınları, polis karakoluna giderek kayıp başvurusunda bulundu. İhbarın ardından her yerde aranan kayıp genç, bugün mahalle sakinleri tarafından Yeni Mahalle sınırlarında bulunan Honaz Kalesi'nin surları dibinde hareketsiz halde yatarken bulundu. Surların dibinde bir erkek cesedi olduğunun bildirilmesi üzerine, olay yerine sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı incelemede, bulunan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Gökhan Kelle'ye ait olduğu tespit edilen cenaze, otopsi işlemleri için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi adli tıp morguna kaldırıldı. Cansız bedeninde yapılan ilk incelemede herhangi bir darp ve yaralanma izine rastlanılamaya gencin, kalenin sur kalıntılarından atlayarak intihar etmiş olabileceği ihtimali üzerinde durulduğu bildirildi. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Denizli Adli Tıp Polisiye 3. Sayfa Haberler

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