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Denizli'de Kayıp 11 Yaşındaki Hüseyin Bulundu

Denizli'de Kayıp 11 Yaşındaki Hüseyin Bulundu
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Denizli'nin Pamukkale ilçesinde 2 gün boyunca kaybolan 11 yaşındaki Hüseyin, güvenlik güçleri tarafından bulunarak ailesine teslim edildi.

Denizli'de evden çıktıktan sonra 2 gündür haber alınamayan 11 yaşındaki Hüseyin, güvenlik güçleri tarafından bulunarak ailesine teslim edildi.

Denizli'nin Pamukkale ilçesi Bağbaşı Mahallesi'nde ikamet eden 11 yaşındaki Hüseyin Yusuf, 2 gün önce sabah saatlerinde evinden çıktıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamadı. Ailenin tüm aramalarına rağmen ulaşılamayan 11 yaşındaki Yusuf için kayıp ihbarında bulunuldu. Polisin arama çalışması başlattığı Hüseyin Yusuf, bugün güvenlik güçleri tarafından bulundu.

Güvenlik güçleri tarafından bulunan 11 yaşındaki Yusuf, gelen sevindirici haberin ardından ailesine teslim edildi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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