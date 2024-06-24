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Denizli'de Kalp Krizi Geçiren Postane Müdürü Son Yolculuğuna Uğurlandı

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Denizli'nin Çal ilçesinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden postane müdürünün cenazesi, memleketine gönderildi. Çal ilçesinde düzenlenen törene ailesi, mesai arkadaşları ve sevenleri katıldı.

DENİZLİ (İHA) – Denizli'nin Çal ilçesinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden postane müdürünün cenazesi, son yolculuğuna uğurlanmak üzere memleketine gönderildi.

Denizli'nin Çal ilçesinde görev yapan postane müdürü Adil Güven, geçirdiği kalp krizi sonucu doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılmadı. Adil Güven için ailesi ve mesai arkadaşlarının isteği üzerine, yıllarca Çal ilçesinde hizmet ettiği postane binası önünde tören düzenlendi. Törene ilçe postane müdürünün ailesi, mesai arkadaşları ve sevenleri katıldı.

Çal postanesinde yapılan törende duygusal anlar yaşandı. Helallik alınmasının ardından Adil Güven'in cenazesi Çal Çarşı Camisine getirildi. Güven'in cenazesi kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanmak üzere memleketi Bilecik'e gönderildi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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