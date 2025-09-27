Denizli'de Kadın Kılığına Giren Hırsız Yakalandı

Denizli'de kadın kılığına girerek hırsızlık yapan şüpheli polis ekipleri tarafından yakalandı. Balkon perdesi, abiye elbise ve şal gibi eşyaları çalan şüpheli tutuklandı.

Denizli'de kadın kılığında hırsızlık yaptığı anları güvenlik kamerasına yansıyan şüpheli sosyal medyada gündem oldu. Sosyal medya paylaşımlarını ihbar kabul eden Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri şüpheli şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Polis ekipleri son olarak Pamukkale ilçesi Anafartalar Mahallesi'nde bir evin balkon perdesini çaldığı tespit edilen şüpheliyi yakalamak için çevredeki güvenlik kameralarını anbean inceledi. Yapılan incelemelerin ardından kadın kılığına giren hırsızın kimliğini belirleyen polis ekipleri şüpheliyi kısa sürede yakaladı. Kadın kılığına giren hırsızın bir evin balkon perdesini, bir evin balkonunda bulunan 8 adet abiye elbiseyi ve bir evin balkonunda asılı bulunan 7 adet şalı çaldığı belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - DENİZLİ