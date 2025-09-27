Haberler

Denizli'de Kadın Kılığına Giren Hırsız Yakalandı

Denizli'de Kadın Kılığına Giren Hırsız Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Denizli'de kadın kılığına girerek hırsızlık yapan şüpheli, güvenlik kameraları sayesinde yakalandı. Balkon perdesi, abiye elbise ve şal gibi eşyaları çalan şüpheli tutuklandı.

Denizli'de kadın kılığına girerek hırsızlık yapan şüpheli polis ekipleri tarafından yakalandı. Balkon perdesi, abiye elbise ve şal gibi eşyaları çalan şüpheli tutuklandı.

Denizli'de kadın kılığında hırsızlık yaptığı anları güvenlik kamerasına yansıyan şüpheli sosyal medyada gündem oldu. Sosyal medya paylaşımlarını ihbar kabul eden Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri şüpheli şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Polis ekipleri son olarak Pamukkale ilçesi Anafartalar Mahallesi'nde bir evin balkon perdesini çaldığı tespit edilen şüpheliyi yakalamak için çevredeki güvenlik kameralarını anbean inceledi. Yapılan incelemelerin ardından kadın kılığına giren hırsızın kimliğini belirleyen polis ekipleri şüpheliyi kısa sürede yakaladı. Kadın kılığına giren hırsızın bir evin balkon perdesini, bir evin balkonunda bulunan 8 adet abiye elbiseyi ve bir evin balkonunda asılı bulunan 7 adet şalı çaldığı belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
BM'deki Netanyahu protestosuna Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum

Netanyahu protestosuna Erdoğan'dan ilk yorum! "Katil" diye başlayıp...
Sisi'den tartışma yaratacak Gazze çıkışı: Kimse savaşa girmemizi beklemesin

İslam coğrafyasında deprem etkisi yaratan Gazze çıkışı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İnanılmaz maç! Mourinho öldü öldü dirildi

Benfica'da 3. maçına çıktı! İşte sonuç
Evlendikten sonra yaşadığı mağduriyete isyan etti: Eşinizin soyadını almayın

Evlendikten sonra yaşadığı mağduriyete isyan etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.