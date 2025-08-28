Denizli'de Kaçak Eşya Operasyonu

Denizli'de Kaçak Eşya Operasyonu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Denizli'de polisin düzenlediği operasyonda, yüklü miktarda kaçak eşya getiren bir şüpheli yakalanarak adli işleme tabi tutuldu.

DENİZLİ (İHA) – Denizli'de polisin düzenlediği operasyonda binlerce kaçak eşyayı piyasaya satmaya çalışırken yakalanan şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Edinilen bilgiye göre; Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından il genelinde "Emtia Kaçakçılığı" suçunun önlenmesine yönelik yapılan çalışmalarda, bir şüphelinin kente yüklü miktarda kaçak eşya getirdiği tespit edildi. Düzenlenen operasyonda kaçak yollarla ülkemize getirilen ürünleri satışa sunan bir şüpheli yakalandı. Şüphelinin adresi ve aracında yapılan aramalarda 1070 adet farklı markalarda parfüm ve 379 adet farklı markalarda kol saati ele geçirildi.

Yakalanan şüpheli şahıs hakkında "5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet" suçundan adli işlem yapıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Jose Mourinho: Benfica hak etti, daha güçlü olan takıma kaybettik

Maç sonundaki açıklamaları Fenerbahçelileri yine çıldırttı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sokak ortasında çocuğu kaçırmak istedi, esnaf son anda engel oldu

Sokak ortasında çocuğu kaçırmak istedi, esnaf son anda engel oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.