Denizli'de Kaçak Eşya Operasyonu

DENİZLİ (İHA) – Denizli'de polisin düzenlediği operasyonda binlerce kaçak eşyayı piyasaya satmaya çalışırken yakalanan şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Edinilen bilgiye göre; Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından il genelinde "Emtia Kaçakçılığı" suçunun önlenmesine yönelik yapılan çalışmalarda, bir şüphelinin kente yüklü miktarda kaçak eşya getirdiği tespit edildi. Düzenlenen operasyonda kaçak yollarla ülkemize getirilen ürünleri satışa sunan bir şüpheli yakalandı. Şüphelinin adresi ve aracında yapılan aramalarda 1070 adet farklı markalarda parfüm ve 379 adet farklı markalarda kol saati ele geçirildi.

Yakalanan şüpheli şahıs hakkında "5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet" suçundan adli işlem yapıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ