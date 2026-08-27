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Denizli'de haraç çetesi operasyonu: 7 gözaltı

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DENİZLİ (İHA) – Denizli’de jandarma tarafından hedef aldıkları kişileri kaçırıp, çırılçıplak soyup dövdükten sonra haraç aldıkları iddia edilen çeteye yönelik düzenlenen operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

DENİZLİ (İHA) – Denizli'de jandarma tarafından hedef aldıkları kişileri kaçırıp, çırılçıplak soyup dövdükten sonra haraç aldıkları iddia edilen çeteye yönelik düzenlenen operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre; Denizli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, zorla kaçırdıkları kişilerden haraç aldıkları iddia edilen çeteye yönelik çalışma başlatıldı. Hedef aldıkları kişileri kaçırarak, kentte bulunan bir akarsu kenarına götürdükleri, burada mağdurları çırılçıplak soyup darp ettikleri ve tehdit yoluyla gasp ettikleri belirlenen çete üyelerinin yakalanması için çok sayıda ekibin katılımıyla operasyon düzenlendi.

Jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği çalışmalar sonucunda olaylarla bağlantılı olduğu değerlendirilen 7 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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