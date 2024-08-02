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Denizli'de İşçi Servisi ile Otomobil Çarpıştı: 2 Ölü, 10 Yaralı

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Denizli'de anayolda ilerleyen işçi servisi ile tali yoldan kavşağa bağlanmak isteyen otomobil çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan yaşlı karı koca hayatını kaybederken, 10 tekstil işçisi yaralandı.

Denizli'de anayolda ilerleyen işçi servisi ile tali yoldan kavşağa bağlanmak isteyen otomobil çarpıştı. Araçların hurdaya döndüğü kazada otomobilde bulunan yaşlı karı koca hayatını kaybederken, 10 tekstil işçisi yaralandı.

Pamukkale ilçesi Pınarkent Mahallesi Cafer Sadık Abalıoğlu Bulvarında meydana gelen kazada; Musa Öztürk (63) idaresindeki 20 UD 063 plakalı otomobil tali yoldan kavşağa bağlanmak istediği sırada anayolda ilerleyen H.T. yönetimindeki 20 AFB 277 plakalı tekstil işçilerini taşıyan servisle çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile işçi servisi önüne kattığı otomobili metrelerce sürükledi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir tekstil firmasına personel taşıyan serviste bulunan sürücü H.T. dahil 10 kişi yaralandı. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi gerçekleştirilen yaralılar çevre hastanelere sevk edildi. Otomobil içerisinde bulunan Musa Öztürk ve eşi Cemile Öztürk'ün (65), olay yerinde yaşamlarını yitirdiği belirlendi. Kaza yerinde yapılan incelemelerin ardından yaşlı çiftin cansız bedenleri otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adlı Tıp Morguna kaldırıldı.

Acılı haberi alan Öztürk çiftinin yakınları olay yerinde gözyaşlarına hakim olamadı. Kazada yaşamlarını yitiren yaşlı çiftin Pınarkent Mahallesi'nde misafirliğe geldikleri öğrenildi. Kazada hayatını kaybeden karı kocanın bugün son yolculuklarına birlikte uğurlanacakları bildirildi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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