Denizli'de İş Kazası: Güvenlik Görevlisi Hayatını Kaybetti

DENİZLİ (İHA) – Denizli'nin Sarayköy ilçesinde, manevra yapan tıra yardım etmek isterken demir kapı ile tır arasına sıkışan güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.

Olay, bu sabah saat 09.30 sıralarında Sarayköy ilçesine bağlı Karataş Mahallesi'nde faaliyet gösteren özel bir firmaya ait serada meydana geldi. Serada gece bekçisi olarak görev yapan 48 yaşındaki Ramazan Şen, mesainin bitmesine kısa bir süre kala seraya gelen tırın park etmesine yardımcı olmak istedi. Manevra yapan tırı yönlendirmeye çalışan Ramazan Şen, geri geri gelen tır ile demir kapı arasında sıkıştı.

Meydana gelen iş kazasında tanık olan sera çalışanları, tır ile kapı arasında ezilen Ramazan Şen'i kurtardı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Ramazan Şen'in hayatını kaybettiğini belirledi. Talihsiz bir şekilde hayatını kaybeden güvenlik görevlisinin cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından adli tıp morguna kaldırıldı. İş kazasına karışan tır şoförü ise jandarma tarafından gözaltına alındı.

Aslen Konya Akşehirli olan Ramazan Şen'in ekmek parası için yaklaşık 15 sene önce Aydın'ın Buharkent ilçesine yerleştiği öğrenildi. Farklı işlerde çalışan ve geçtiğimiz yıl EYT'den emekli olan 4 çocuk babası Şen'in ailesinin geçimini sağlamak için bir süredir olayın meydana geldiği serada gece bekçiliği yaptığı ifade edildi. - DENİZLİ