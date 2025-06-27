Denizli'de Hakkında Kesinleşmiş Hapis Cezası Olan 3 Firari Yakalandı

Denizli'de Hakkında Kesinleşmiş Hapis Cezası Olan 3 Firari Yakalandı
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Denizli Emniyet Müdürlüğü, aranan şahıslara yönelik yürüttüğü operasyonlarda, kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 firariyi yakaladı. Hırsızlık ve dolandırıcılık suçlarından toplamda 66 yıl hapis cezası bulunan şahıslar, mahkemeye çıkarıldıktan sonra cezaevine teslim edildi.

Denizli Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerinin titiz çalışmaları sonucu haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 firari yakalandı. 18-25 Haziran 2025 tarihleri arasında sürdürülen operasyonlarda firarilerin izleri tek tek tespit edilerek operasyonla gözaltına alındı.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, aranan şahıslara yönelik operasyonları sürdürüyor. Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından 'Hırsızlık' suçundan hakkında 36 yıl 8 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs ve Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliği ekipleri tarafından 'Hırsızlık' suçundan 11 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs yakalandı.

Ayrıca Sarayköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından hakkında, "Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçlarından toplam 19 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs yakalandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 firari şahıs, çıkarıldıkları mahkemece cezaevine teslim edildi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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