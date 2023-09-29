Denizli'de Eşiyle Tartışan Adam, Sokakta Saçından Sürükleyerek Öldürdü

DENİZLİ'de, eşi Elif Irmak'ı (18), kendisinden habersiz kürtaj yaptırmakla suçlayıp, sokakta saçından sürükleyerek bıçakla öldüren tutuklu Ahmet Emre Irmak'ın (25), ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılandığı davanın duruşması, sanığın akli dengesinin yerinde olup olmadığının belirlenmesi için Manisa Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nden istenen raporun beklenmesi amacıyla 14 Kasım'a ertelendi.

Olay, geçen yıl 30 Kasım'da saat 03.00 sıralarında Pamukkale ilçesi Pınarkent Mahallesi 134 Sokak'ta meydana geldi. Tekstil işçisi Ahmet Emre Irmak ile yaşı küçük olduğu için ailesinin izniyle 2021 Kasım'da evlendiği Elif Irmak tartıştı. Elif Irmak'ın kendisinden habersiz kürtajla bebek aldırdığını ileri süren Ahmet Emre Irmak, tartışmada araya giren babası Hikmet Irmak'ı (52) bacağından bıçakla yaraladı. Irmak, ardından aynı mahallede yaşayan kayınpederinin yanına götürmek için evden çıkardığı eşi Elif'i, yaklaşık 100 metre saçından tutup sürükledi. Sokakta da tartışmayı sürdüren Ahmet Emre Irmak, elindeki bıçakla eşini göğsünden, karnından ve sırtından olmak üzere 4 kez bıçakladı. Ahmet Emre Irmak'ın olaya tanık olan annesi Nazan Irmak, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, ihbarda bulundu. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlıkçılar, sokakta kanlar içinde yatan Elif Irmak'ın öldüğünü belirledi. Hikmet Irmak ise ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alındı.

Jandarma ve savcının olay yeri incelemelerinin ardından Elif Irmak'ın cansız bedeni, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Jandarma, eşini öldürdükten sonra eve dönen Ahmet Emre Irmak'ı suç aleti bıçakla yakalayıp, gözaltına aldı. Irmak, sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı. Soruşturmanın ardından Irmak hakkında iddianamede hazırlandı. İddianamede Irmak'ın eşi Elif Irmak'ı hamileyken bebeğini kürtajla aldırmakla suçlayıp, öldürdüğünü kabul ettiği yer aldı. Yapılan otopside Elif Irmak'ın hamile olmadığı, yakın zamanda kürtaj yaptırmadığının anlaşıldığı belirtilirken, Ahmet Emre Irmak'ın eşinin kendisinden habersiz kürtaj yaptırdığı yönündeki savunmasına itibar edilmemesi gerektiği vurgulandı. İddianamede, sanık hakkında haksız tahrik hükümlerinin uygulanmaması gerektiği de belirtildi. Irmak hakkında 'Kadına karşı kasten öldürme', 'Üst soya karşı silahla kemik kırığına neden olacak şekilde kasten yaralama' ve 'Eşi kasten öldürmek' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

PAROR İSTENDİ

Sanık Irmak, geçen temmuz ayındaki ikinci duruşmada yaptığı savunmasında, "Gaipten sesler duydum. Babamın Suriyeli bir kadınla evlendiğini duydum. Eşimi nikah şahidi olarak götürmüş. Suriyeli kadının oğlu ile eşimin yakınlaşması olmuş. Eşim beni aldatmış, bu şekilde sesler duydum. Evde konu açıldı. Kulağıma gelen sesleri hatırlayarak sinirlendim, eşime tokat attım. Bu sırada Elif mutfağa koştu. Peşinden koştum. 'Seni babanın evine götüreceğim' dedim. Bir tartışma çıkar düşüncesiyle mutfak tezgahının üzerindeki bıçağı belime soktum. Saçından ve kolundan sürükledim. 100 metre gittikten sonra kayınvalidemin sesini duydum. 'Onu nereye götürüyorsun. Onun sevdiği var onu sevdiğine vereceğim' diye gaipten sesler duydum. Eşimin karnına ve beline bıçağı salladım. 4 sefer bıçak darbesi vurdum" dedi.

Mahkeme heyeti, sanık Irmak, akli dengesinin yerinde olup olmadığının araştırılması için Manisa Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne sevkine karar verdi.

TANI KOYULAMADI

Mahkemenin dün görülen üçüncü duruşmasına sanık Ahmet Emre Irmak katılmazken, öldürülen Elif Irmak'ın annesi İpek Irmak, taraf avukatları ve Denizli Barosu Kadın Hakları Komisyonu üyeleri duruşmada yerini aldı. Duruşmada, Manisa Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edilen sanık hakkında hekimler tanı koyamadığı, bu nedenle 1 ay gözetim altında tutulması gerektiğini bildiren ön raporun mahkemeye ulaştığı belirtildi. 1 Eylül'de hastaneye yatırılan sanığa ilişkin ön raporda, yatarak tedavi edildiği, hakkında rapor düzenlenebilmesi için 3 hafta ek gözlem süresine ihtiyaç duyulduğu bildirildi. Savcılık ve taraf avukatları yargılama için raporların beklenmesi yönünde görüş belirtti. Mahkeme heyeti ek gözlem süresi tanınması ve sanık hakkında rapor tanzim edilmesinin beklenmesi, ayrıca sanığın tutukluluk halinin devamına karar verip, duruşmayı 14 Kasım'a erteledi.