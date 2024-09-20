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Denizli'de Elektrikli Motora Araç Çarptı: Yaşar Çiftçi Hayatını Kaybetti

Denizli'de Elektrikli Motora Araç Çarptı: Yaşar Çiftçi Hayatını Kaybetti
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Denizli'nin Çivril ilçesinde karşıdan karşıya geçmeye çalışan 86 yaşındaki elektrikli motor sürücüsü Yaşar Çiftçi, bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kazanın ardından soruşturma başlatıldı.

Denizli'nin Çivril ilçesinde meydana gelen kazada Uşak ve Denizli karayolunda karşıdan karşıya geçmeye çalışan elektrikli motora araç çarptı. Kaza sonucunda elektrikli motor sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, Denizli'nin Çivril ilçesinde Uşak-Denizli karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, elektrikli motor ile karşıdan karşıya geçmeye çalışan Yaşar Çiftçi (86)'ye Uşak Denizli istikametinde 20 L 6029 plakalı aracı ile seyir halinde olan Enes Ç. hakimiyetindeki araç çarptı. Çarpmanın etkisi ile elektrikli motor kaza yerinden 25 metre ileriye sürüklendi. Kazayı yoldan geçen diğer araç sürücüleri ve çevredeki esnaflar müdahale etti. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerin gelen sağlık ekipleri elektrikli motor sürücüsü olan Yaşar Çiftçi'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Kaza sonrası yol bir süre trafiğe kapatıldı. İncelemelerin ardından kazada hayatını kaybeden Yaşar Çiftçi'nin cansız bedeni Çivril Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olay yerine gelen Yaşar Çiftçi'nin yakınları büyük üzüntü yaşadı. Aynı zamanda Yaşar Çiftçi'nin sondaj ustası aramak için yolun karşısına geçmeye çalışıldığı öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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