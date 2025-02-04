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Denizli'de Eğlence Mekanında Cinayet: Güvenlik Kamerası Görüntüleri Ortaya Çıktı

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Denizli'nin Çivril ilçesinde bir eğlence mekanında meydana gelen cinayet olayının güvenlik kamerası görüntüleri yayınlandı. Görüntülerde tartışmanın ardından Tamer Cura'nın bıçakla yaralanarak kavga etmeye devam etmesi dikkat çekti. Olayda yaralanan Cura, hastanede kurtarılamadı.

Denizli'de eğlence mekanı cinayetinin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde mekanın dışında çıkan tartışmada bıçakla yaralanan gencin aşırı kan kaybetmesine rağmen kavgaya devam ettiği görüldü.

Çivril ilçesi Akpınar Mahallesi'nde 29 Ocak günü meydana gelen olayda, Tamer Cura (28) ile eğlence mekanında Emrullah Karahan'ın da arasında bulunduğu grup arasında yan bakma meselesinden tartışma çıktı. Tartışma sonucu eğlence mekanı çalışanları Emrullah Karahan ve arkadaşlarını dışarı çıkarttı. Daha sonra grubun arkasından dışarı çıkan Tamer Cura ile grup arasında tekrar sözlü tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Tamer Cura, Emrullah Karahan tarafından bıçakla yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri Tamer Cura'yı ilk olarak Çivril Devlet Hastanesine ardından Denizli Devlet Hastanesine sevk etti. Hastanede tedavi altına alınan 1 çocuk babası Tamer Cura, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından bölgeden kaçan Emrullah Karahan ise jandarma ve polis ekiplerinin ortak operasyonuyla yakalanmış, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

Gencin bıçaklanma anına ait görüntüler ortaya çıktı

Tamer Cura'nın bıçaklandığı anlara ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde eğlence mekanı çalışanları oldukları öğrenilen kişilerin Emrullah Karahan ve arkadaşlarını dışarı çıkarttığı görülüyor. Eğlence mekanı çalışanları ile Emrullah Karahan arkadaşlarıyla konuştuğu sırada Tamer Cura'nın elinde ceketiyle dışarı çıktığı ve tartışma yaşadığı gruba doğru gittiği yer alıyor. Görüntülerin devamında birkaç kişi iki tarafı ayırmaya çalışırken, Emrullah Karahan'ın belinden bıçağı çıkartarak Tamer Cura'ya yönelerek iki kez bıçakladığı görülüyor. Görüntülerde Tamer Cura'nın bıçaklanıp, aşırı kan kaybetmesine rağmen kavgaya devam etmesi ise dikkat çekti. - DENİZLİ

Denizli'de Eğlence Mekanında Cinayet: Güvenlik Kamerası Görüntüleri Ortaya Çıktı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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