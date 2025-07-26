Denizli'de Dolandırıcı Kamuflajla Yakalandı

Denizli'de Dolandırıcı Kamuflajla Yakalandı
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Kendini kamu görevlisi olarak tanıtan E.D., 1,5 milyon TL değerindeki nakit para ve ziynet eşyasını dolandırarak kayıplara karıştı. Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından gerçekleştirilen operasyonla yakalanan şüpheli, Gürcistan'a kaçma hazırlığındaydı.

Denizli'de kendisini kamu görevlisi olarak tanıtan şüpheli, 'incelemeye gönderilmesi gerekiyor' bahanesiyle 1,5 milyon TL değerindeki nakit para ve ziynet eşyasını alarak kayıplara karıştı. Şüpheli şahsı kolundaki dövmeden tespit eden JASAT timleri, şahsı Gürcistan'a kaçma hazırlığı yaparken yakaladı.

Denizli'nin Kale ilçesinde yaşayan M.Y.'ye giden bir şahıs, kendisini kamu görevlisi olarak tanıttı. M.Y.'nin evinde bulunan ziynet eşyaları ve paraların suça karıştığını söyleyen dolandırıcı, bunların tespitinin yapılması için kriminal inceleme yapılacak yalanıyla da 1,5 milyon TL değerindeki para ve ziynet eşyasını alarak kayıplara karıştı. Olayın gerçekleşmesinin ardından kendilerine gelen bilgi üzerine jandarmanın dedektifleri olarak bilinen Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), ilk olarak müşteki M.Y. ile görüştü. Daha sonra 43 tanığın ifadesine başvuran JASAT timleri, çevredeki güvenlik kameralarını da saniye saniye inceledi.

Kolundaki dövme sahte kamu görevlisini ele verdi

JASAT timlerince yürütülen çalışma kapsamında şüpheli şahsın kimliği tespit edildi. JASAT timlerinin dikkatinden kaçmayan şüpheli şahsın kolundaki dövme detayı dolandırıcının yakayı ele vermesine sebep oldu. Yapılan çalışmalar kapsamında vatandaşı, şüpheli E.D.'nin dolandırdığı tespit edildi. JASAT timleri E.D.'nin dolandırıcılık olayının ardından Trabzon'a gittiğini tespit etti. Karadeniz Bölgesi üzerinden Gürcistan'a kaçma hazırlığında olduğu öğrenilen E.D.'ye JASAT timleri operasyon düzenledi. JASAT timleri tarafından düzenlenen operasyonla E.D., kıskıvrak yakalandı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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