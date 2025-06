İranlı üç arkadaşın klima kavgası cinayetle sonlandı

Denizli'de işlenen cinayettin detayları ortaya çıkarken şüphelileri ise adliyeye sevk edildi. Cinayetin hem şüphelisi hem de ihbarcısı olan yabancı uyruklu trans birey, klima yüzünden çıkan kavgada bir arkadaşının diğerini öldürdüğünü iddia etti. Diğer şüpheli ise suçlamaları kabul etmedi.

Denizli'nin Pamukkale ilçesi Bağbaşı Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda, İran uyruklu trans birey Seyit A.M. (27), Polis Merkezine giderek cinayet ihbarında bulundu. İhbar üzerine adrese giden polis ekipleri İran uyruklu Sina K.C.K.'yı (28), ölü halde buldu. Yapılan incelemelerin ardından Sina K.C.K.'nın bıçakla boğazının kesilerek öldürüldüğü ortaya çıktı. Yürütülen soruşturma kapsamında trans birey Seyit A.M.'nin ifadesi üzerine olayın şüphelisi olduğu değerlendirilen yine İran Uyruklu Hadi J. (26), Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekiplerince kısa sürede gözaltına alındı.

Şüphelilerin biri diğerini suçlarken, diğeri suçlamaları kabul etmedi

Öldürülen Sina K.C.K.'nın üst kattaki komşusu olan trans birey Seyit A.M., emniyetteki ifadesinde Hadi J., ile Sina K.C.K., arasında klima nedeniyle çıkan tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüştüğünü söyledi. Daha sonra Hadi J.'nin bıçakla Sina K.C.K.'nın boğazını keserek öldürdüğünü belirten Seyit A.M., evden ayrılarak Hadi J.'nin ikametine gittiklerini, Hadi J.'nin daire çıktığı sırada kendisinin ise kaçarak polis merkezine giderek ihbarda bulunduğunu söyledi.

Hadi J., ise emniyetteki ifadesinde suçlamaları kabul etmediğini, olayı görmediğini söylediği öğrenildi. Emniyetteki ifadelerinin ardından iki şüpheli adliyeye sevk edildi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa