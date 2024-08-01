Üye Girişi
Haberler

Denizli'de Cezaevinde Zehirlenme Olayı: Mahkum Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Denizli'de geçtiğimiz günlerde cezaevinde yaşanan zehirlenme olaylarının ardından rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan 57 yaşındaki mahkum tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Mahkumun kesin ölüm nedeni otopsinin ardından netlik kazanacağı öğrenildi.

Denizli'de geçtiğimiz günlerde cezaevinde yaşanan zehirlenme olaylarının ardından rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan 57 yaşındaki mahkum tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Mahkumun kesin ölüm nedeni otopsinin ardından netlik kazanacağı öğrenildi.

Denizli'de 22 Temmuz Pazartesi günü Denizli Kocabaş D tipi, T tipi ve Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda bulunan çok sayıda tutuklu ve hükümlü ile infaz koruma memuru yedikleri akşam yemeğinden dolayı zehirlendi. Memurlarda ve mahkumlarda görülen kusma, ishal, mide bulantısı şikayetleri üzerine cezaevine sahra hastanesi kuruldu. Durumu ağır olan mahkumlar ise ambulanslarla kentte çeşitli hastanelere sevk edildi. Cezaevinde tutuklu bulunan ve zehirlenme şikayetleri ile revire götürülen Mehmet Sorkun'un (57), tedavisi cezaevinde tamamlandı. Olayın ardından 30 Temmuz Salı günü Sorkun, tekrar rahatsızlandı. Mide bulantısı ve kusma şikayetleri bulunduğu öğrenilen Sorkun, Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Sorkun, dün ise doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Sorkun'un cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Öte yandan, Sorkun'un zehirlenmeden kaynaklı mı yoksa başka bir nedenden dolayı mı hayatını kaybettiğinin otopsinin ardından kesinlik kazanacağı belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Zehirlenme Denizli Otopsi Mahkum Mahkum 3.Sayfa Güncel Haberler

Suikastların ardından İsrail alarm durumuna geçti! 3 ülkeden eş zamanlı saldırı bekleniyor

Suikastların ardından İsrail alarm durumuna geçti! 3 ülkeden eş zamanlı saldırı bekleniyor

 Süleyman Soylu, yasama dokunulmazlığının kaldırılması için başvurdu

Süleyman Soylu, yasama dokunulmazlığının kaldırılması için başvurdu

 Oğlu, anneannesini öldürdü! Abdüllatif Şener korkunç olayın ardından ilk kez konuştu

Oğlu, anneannesini öldürdü! Abdüllatif Şener korkunç olayın ardından ilk kez konuştu

Bakmadan Geçme

Türkiye- Dominik Cumhuriyeti maçı kaç kaç bitti? Türkiye maçı kazandı mı? Filenin Sultanları çeyrek finale yükseldi mi? KAPALI ÇARŞI DOLAR KURU! Dolar ne kadar, 1 Dolar kaç lira? Bugün (1 Ağustos) Dolar ne kadar oldu? URLA ORMAN YANGINI! Urla orman yangını söndürüldü mü, son durum nedir? Urla orman yangını nerede çıktı? Buse Naz Çakıroğlu maçı ne zaman? Buse Naz Çakıroğlu maçı saat kaçta oynanacak? İSMAİL HANİYE HABERLERİ! Hamas lideri İsmail Haniye cenaze töreni ne zaman, nereye defnedilecek? La Fiorita-Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? La Fiorita-Başakşehir maçı şifresiz mi? Milan- Real Madrid maçında Arda Güler oynayacak mı? Arda Güler neden oynamıyor? Milan- Real Madrid maçı hangi kanalda, saat kaçta? İstanbul su kesintisi sorgulama! 1 Ağustos İstanbul su kesintisi olan yerler neresi? İstanbul su kesintisi nereden öğrenilir, neresi aranır? Türkiye, Dominik Cumhuriyeti maçını kaybederse ne olur? Filenin sultanları çeyrek finale yükselebilir mi? Ebrar Karakurt neden oynamıyor? Türkiye- Dominik Cumhuriyeti maçında Ebrar neden yok? 1 Ağustos Paris 2024 Olimpiyatları Programı: Türkiye-Dominik voleybol maçı ne zaman? Bugün hangi Türk sporcunun maçı var, hangi branşlar yarışacak? Fenerbahçe- Lille maçı ne zaman? Fenerbahçe- Lille maçı saat kaçta, hangi kanalda? Trabzonspor-Ruzomberok maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Trabzonspor-Ruzomberok maçı şifresiz mi? Doğal gaza zam gelecek mi? Evlerde doğal gaza ne kadar zam geldi? Dünya kız arkadaşlar günü ne zaman? En iyi arkadaş günü ne zaman? Kız arkadaş günü mesajları!
Yüzlerce kişi Starbucks şubesini savaş alanına çevirdi! Haniye'ye yapılan suikast Batman'da ortalığı karıştırdı

Yüzlerce kişi Starbucks şubesini savaş alanına çevirdi! Haniye'ye yapılan suikast Batman'da ortalığı karıştırdı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title