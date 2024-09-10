Denizli'de Bunalıma Giren Şahıs Kendini Vurarak Hayatını Kaybetti

Denizli'nin Bozkurt ilçesinde duyupan silah sesini araştıran vatandaşlar, 2 çocuk babası şahsın cansız bedeniyle karşılaştı.

Olay, Denizli'nin Bozkurt ilçesine bağlı İnceler Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ailevi sorunlarından dolayı bunalımda olduğu iddia edilen Mehmet Kaşıkçı (39), yaşadığı mahallesinin kırsal bölgesinde yanında getirdiği av tüfeği ile kendini vurdu. Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşlar, sesin geldiği yönde yaptıkları araştırmada Mehmet Kaşıkçı'yı yerde kanlar içinde yatarken buldu. Mahalle sakinleri, olayı 112 Acil Sağlık Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri Mehmet Kaşıkçı'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Mehmet Kaşıkçı'nın cenazesi yapılan incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Adlı Tıp Morguna kaldırıldı.

Evli ve iki çocuk babası olan Mehmet Kaşıkçı kendi köyü olan Bozkurt İnceler Mahallesi'nde toprağa verildi. Olay ile ilgili soruşturma devam ediyor. - DENİZLİ