Üye Girişi
Haberler

Denizli'de Bunalıma Giren Şahıs Kendini Vurarak Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Denizli'nin Bozkurt ilçesinde yaşanan olayda, ailevi sorunlarından dolayı bunalıma giren bir şahıs, kendini vurarak hayatını kaybetti. Olayı duyan vatandaşlar, şahsın cansız bedeniyle karşılaştı.

Denizli'nin Bozkurt ilçesinde duyupan silah sesini araştıran vatandaşlar, 2 çocuk babası şahsın cansız bedeniyle karşılaştı.

Olay, Denizli'nin Bozkurt ilçesine bağlı İnceler Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ailevi sorunlarından dolayı bunalımda olduğu iddia edilen Mehmet Kaşıkçı (39), yaşadığı mahallesinin kırsal bölgesinde yanında getirdiği av tüfeği ile kendini vurdu. Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşlar, sesin geldiği yönde yaptıkları araştırmada Mehmet Kaşıkçı'yı yerde kanlar içinde yatarken buldu. Mahalle sakinleri, olayı 112 Acil Sağlık Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri Mehmet Kaşıkçı'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Mehmet Kaşıkçı'nın cenazesi yapılan incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Adlı Tıp Morguna kaldırıldı.

Evli ve iki çocuk babası olan Mehmet Kaşıkçı kendi köyü olan Bozkurt İnceler Mahallesi'nde toprağa verildi. Olay ile ilgili soruşturma devam ediyor. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Bozkurt denizli Olaylar 3-sayfa Güncel

Aileye neden başsağlığı dilemedi? Bakan Yerlikaya'dan manidar yanıt

Narin'in ailesine neden başsağlığı dilemedi? Bakan Yerlikaya'dan manidar yanıt

 Yeşil tülbent muamması! Jandarmaya verdiği yanıt annenin adını şüpheliler listesine yazdırdı

Jandarmaya verdiği yanıt annenin adını şüpheliler listesine yazdırdı

 Narin Güran neden öldürüldü? Ortada 3 büyük şüphe var

Narin neden öldürüldü? Ortada 3 büyük şüphe var
Milli Kick Boksçu Caner Tikicieri başından vurularak öldürüldü

Ünlü kick boksçunun kafasına sıktılar
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
META kabul etti! Narin'in amcasının silinen mesajları Türkiye'ye gönderilecek mi? WHATSAPP ÇÖKTÜ MÜ? Whatsapp'ta sorun mu var, neden açılmıyor? 10 Eylül Whatsapp neden yüklenmiyor, kasıyor? İzmir 10 Eylül su kesintisi sorgulama! Bornova, Karşıyaka ve Ödemiş sular ne zaman gelecek? İzmir su kesintisi olan yerler neresi? DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN? DGS tercihi ne zaman yapılacak? 2024 DGS ek yerleştirme ne zaman belli olacak? Narin'in annesi neden şüpheli? Narin'in annesi Yüksel Güran neden suçlanıyor? GÜNCEL DÖVİZ KURU! Dolar, euro ve altın kaç lira? Bugün döviz kuru ne kadar? Sevda Demirel kimdir? Sevda Demirel ne dedi? Ezgi Mola ne dedi? Ezgi Mola Narin cinayeti sonrasında ne söyledi? Kate Middleton ne kanseri, tedavisi bitti mi? Galler Prensesi Kate Middleton'ın sağlık durumu nasıl? Teoman Südor kimdir? Ressam Teoman Südor öldü mü, ölüm sebebi ne? iPhone 16 çıktı mı? Türkiye'ye iPhone 16 geldi mi? iPhone 16 fiyatı kaç TL?
title