Denizli'de Aparttaki Gizli Kamera Skandalı: Mağdur Sayısı 6'ya Yükseldi

Denizli'de Aparttaki Gizli Kamera Skandalı: Mağdur Sayısı 6'ya Yükseldi
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Denizli'de bir apart işletmecisinin, kiraya verdiği dairelere gizli kameralar yerleştirerek müşterilerinin mahrem görüntülerini kaydettiği ortaya çıktı. Şikayetçi mağdur sayısı 6'ya çıkarken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Aparttaki gizli kamera skandalında şikayetçi mağdur sayısı 6'ya yükseldi

DENİZLİ - Denizli'de dairelere casus kameralar yerleştirerek müşterilerinin mahrem görüntülerini izleyip kaydeden apart işletmecisi hakkında şikayetçi sayısı 6'ya yükseldi. İfadesine başvurulan apart işletmecisinin oğlunun ise dairelerdeki düzenekten haberinin olmadığını, zaman zaman kendisinin de daireleri kullandığını söylediği öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, Pamukkale ilçesi Yunus Emre Mahallesi 6423. Sokak'ta ikamet eden Murat F. (48), sahibi olduğu bodrum kattaki dairesini 3 odaya bölerek, günlük olarak kiraya verdi. Apart dairesini kiralayan M.A., yatağında uzanırken duvara monte edilmiş üçlü prizde küçük bir ışık yansıması fark etti. Durumdan şüphelenen M.A., üçlü prizi söktüğünde içerisinde hafıza kartı takılı casus kamera düzeneği olduğunu gördü. M.A., durumu polise bildirerek şikayetçi oldu. Olayla ilgili olarak araştırma başlatan polis ekipleri, apartın üç dairesindeki yatak ve banyoları görecek şekilde monte edilen üçlü prizlerin içerisine gizli kamera düzeneği yerleştirildiğini belirledi. Sökülerek detaylı incelemeye alınan casus kameraların içinde bulunan hafıza kartlarında çok sayıda kişiye ait mahrem görüntüler olduğu belirlendi. Müşterilerinin görüntülerini gizlice kaydeden Murat F., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İlanlarda özellikle kız öğrencileri hedef almış

Emniyetteki ifadesinde fantezi amacıyla gizli kameraları yerleştirdiğini söyleyen Murat F., yaşanılan durum nedeniyle utandığını ifade etti. Kameraları hem canlı izleyip hem kaydettiğini itiraf eden Murat F.'nin kiralık ilanlarında ise kendisini 'öğrenci dostu' olarak tanıtarak, özellikle kız öğrencileri hedef aldığı ortaya çıktı. Murat F.'ye ait apart dairesinin camında yer alan kiralık apart ilanında özellikle "kız öğrenciye" diye belirtmesi dikkat çekti. Sosyal medyada Murat F.'den şikayetçi olunması için birçok kişi tarafından çağrı yapıldı.

Şikayetçi sayısı 6'ya yükseldi

Denizli Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında Mustafa F.'nin oğlu H.B.F.'nin de ifadesine başvuruldu. H.B.F., ifadesinde gizli kameralardan haberinin olmadığını, kendisinin de gizli kameralı apart dairelerini zaman zaman kullandığını söylediği öğrenildi. Murat F.'den şikayetçi mağdur sayısı ise 6'ya yükseldi. Görüntüleri inceleyen ekiplerin mağdurları tespit edilerek Murat F.'den şikayetçi olup, olmayacaklarının sorulacağı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FADIL KÖSEDAĞ - 3.Sayfa
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