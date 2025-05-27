Denizli'de Apartta Gizli Kamera Skandalı: 5 Kişi Şikayetçi Oldu

Denizli'de Apartta Gizli Kamera Skandalı: 5 Kişi Şikayetçi Oldu
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Denizli'de bir işletmecinin apart dairesindeki üçlü prizlere yerleştirdiği casus kameralar, kiraladığı kişilerin mahrem görüntülerini kaydetti. Olayın ortaya çıkmasının ardından toplam 5 kişi şikayetçi oldu ve işletmeci tutuklandı.

Denizli'de aparta çevirdiği dairesindeki üçlü prizlere casus kamera yerleştirdiği ve çok sayıda kişinin mahrem görüntülerini kaydettiği belirlenen şahıs polise verdiği ifadede, kameraları fantezi amacıyla yerleştirdiğini söyledi.

Denizli'nin Pamukkale ilçesine bağlı Yunus Emre Mahallesi 6423 Sokakta ikamet eden Murat F. (48), sahibi olduğu bodrum kattaki dairesini 3 odaya bölerek, günlük olarak kiraya verdi. Apart dairesini kiralayan M.A., yatağında uzanırken duvara monte edilmiş üçlü prizde küçük bir ışık yansıması fark etti. Durumdan şüphelenen M.A., üçlü prizi söktüğünde içerisinde hafıza kartı takılı casus kamera düzeneği olduğunu gördü. M.A., durumu polise bildirerek şikayetçi oldu. Olayla ilgili olarak araştırma başlatan polis ekipleri, apartın üç dairesindeki yatak ve banyoları görecek şekilde monte edilen üçlü prizlerin içerisine gizli kamera düzeneği yerleştirildiğini belirledi. Sökülerek detaylı incelemeye alınan casus kameraların içinde bulunan hafıza kartlarında çok sayıda kişiye ait mahrem görüntüler olduğu belirlendi. Müşterilerinin görüntülerini gizlice kaydeden Murat F., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Gizli kamera ile kiracılarının görüntülerini kaydeden Murat F., karakoldaki ifadesinde gizli kameraları fantezi amacıyla yerleştirdiğini, yaşanan durum nedeniyle utandığını söylediği öğrenildi. Odada yaşananları cep telefonundan canlı olarak izlediğini itiraf eden işletmeci, bu görüntüleri hafıza kartlarında depoladığını belirtti. Aparttaki gizli kamera skandalı ortaya çıkartan M.A.'nım ardından 4 kişinin daha emniyete giderek şikayetçi olduğu öğrenildi. Karakoldaki işlemlerinin ardından adli makama sevk edilen Murat F. çıkartıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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